5 astuces pour épargner de l’argent

Vous avez envie d’économiser de l’argent pour financer des projets, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?

Vous êtes à la recherche de conseils pour mieux épargner afin d’avoir un peu d’argent de côté pour les urgences ou pour mettre votre famille à l’abri ? D’objectifs clairs à se fixer à l’ouverture d’un livret d’épargne en passant par une bonne gestion de ses finances au quotidien, plusieurs solutions s’offrent à vous pour vous aider à épargner au mieux.

Pour vous accompagner dans votre gestion financière, nous vous proposons cinq astuces pour épargner de l’argent.

Se fixer des objectifs clairs

Première astuce pour épargner de l’argent, nous vous conseillons de vous fixer des objectifs clairs. En effet, il est toujours beaucoup plus simple de se tenir à des objectifs précis qu’à une envie assez floue.

Avec des objectifs, vous mettez toutes les chances de votre côté d’avoir réellement la volonté de les atteindre et donc d’économiser l’argent que vous voulez. Pour vous fixer des objectifs, nous vous recommandons de rester réaliste afin que ceux-ci soient raisonnablement atteignables.

Si vous vous mettez la pression avec des sommes à épargner impossibles à atteindre, vous allez vite renoncer. En revanche, si vous vous fixez des sommes raisonnables à épargner tous les mois, vous avez toutes les chances pour tenir sur la distance et pour économiser de belles sommes au fil du temps.

Notez que l’épargne ne se constitue pas en quelques mois. Vous devez être patient et vous tenir à des objectifs précis, mais réalistes tous les mois pour réussir à vous créer un capital sur un livret d’épargne par exemple.

Si vous rencontrez des difficultés à rester motivé, nous vous suggérons de vous offrir des petits plaisirs de temps en temps avec votre épargne ou de fixer des objectifs plus concrets. Il est par exemple beaucoup plus simple d’épargner toute l’année pour offrir des vacances à ses enfants que sans but réel.

Si vous économisez pour un projet précis, votre volonté ne sera que renforcée. Néanmoins, pensez à garder une partie de votre épargne pour les urgences. En cas de problème, vous serez en effet content d’avoir mis de l’argent de côté tous les mois pour gérer votre urgence plus sereinement.

Ouvrir un livret d’épargne

Ensuite, nous vous conseillons d’ouvrir un livret d’épargne en ligne pour placer votre argent dessus. Avec un livret d’épargne, vous pourrez épargner en toute simplicité. Vous n’aurez pas à vous poser la question de savoir où mettre l’argent que vous économisez tous les mois. Votre argent vous rapportera de plus une petite somme d’intérêt tous les ans pour augmenter encore votre épargne. Il existe de nos jours différentes solutions pour ouvrir un livret d’épargne et le gérer directement en ligne. Sur une banque en ligne, vous pouvez en effet ouvrir votre livret d’épargne en quelques clics sans perdre du temps à vous déplacer dans une agence bancaire. Vous pouvez ensuite gérer votre épargne librement sur le web à votre rythme et placer l’argent que vous voulez sur votre livret au fil de vos possibilités d’épargne.

Mettre une somme fixe de côté tous les mois

La meilleure option pour s’assurer d’épargner de l’argent est de choisir de mettre de côté une somme fixe tous les mois. En fonction de vos revenus et de vos possibilités, vous devez alors décider de la somme que vous décidez d’épargner. Placez ensuite cette somme par exemple sur votre livret d’épargne et vous ne serez pas tenté de la dépenser. Pour plus de simplicité, vous pouvez programmer un virement de votre compte-chèques vers votre compte bancaire. Notez que sur un livret d’épargne en ligne classique, vous pouvez librement ressortir votre argent si vous avez un souci personnel qui nécessite une dépense urgente.

Analyser son budget

Autre astuce pour mieux épargner, nous vous conseillons de prendre le temps d’analyser votre budget. Faites un bilan de vos dépenses et regardez les postes de dépense qui sont les plus importants dans votre foyer. En réfléchissant sur vos dépenses et sur l’intérêt de chacune, vous pourrez trouver des postes d’économie à faire afin d’épargner plus d’argent tout en conservant un rythme de vie normal au sein de votre famille.

Mieux gérer ses finances au quotidien

Enfin, vous devez mettre en place des réflexes pour mieux gérer vos finances au quotidien. Si vous avez la volonté d’économiser plus, vous pouvez mettre en place de nouvelles habitudes qui vous feront gagner beaucoup d’argent. Prenez par exemple votre café chez vous le matin avant de partir. Réduisez les repas que vous mangez à l’extérieur et prenez l’habitude de cuisiner davantage. Selon vos habitudes de vie, différentes petites économies peuvent être faites tous les jours. Ces petites économies vont vous permettre d’épargner une belle somme d’argent si vous les tenez au fil du temps.

Et vous, quelles sont vos meilleures astuces pour épargner de l’argent et tenir vos objectifs financiers ?