Carrefour utilise ChatGPT pour vous aider à faire vos courses

ChatGPT est une IA, soit une intelligence artificielle, qui simule des conversations humaines, afin que nous puissions échanger avec ce logiciel. Cette IA se concentre sur différentes données et s’inspire des chatbots présents sur les sites marchands, que nous connaissons depuis plus longtemps.

Depuis la création de ChatGPT, de nombreux utilisateurs ne cessent de l’utiliser, que ce soit pour échanger ou générer des écrits. Depuis peu, Carrefour s’est même acclimaté à ce nouveau phénomène puisqu’il est désormais possible d’utiliser une intelligence artificielle nommée Hopla. Cette dernière se base sur le même procédé que ChatGPT, mais elle est surtout présente pour vous aider à faire vos courses en réalisant une liste adaptée à vos besoins.

Qu’est-ce que Hopla, l’IA proposée par Carrefour ?

Si vous avez toujours eu du mal à réaliser votre liste de courses, il se pourrait qu’Hopla vous sauve la vie ! Depuis le lancement de Chatbot GPT , les progrès de l’IA ne cessent d’impressionner. Génération d’écrits, d’images, de sons mais également de vidéos, l’intelligence artificielle séduit de plus en plus d’individus. Lancé dans ce progrès, avec une envie de se mettre à jour, Carrefour a récemment lancé Hopla.

Hopla n’est autre qu’un chatbot qui fonctionne de la même manière que ChatGPT. En utilisant le langage dit naturel, Hopla aide les clients qui s’approvisionnent chez Carrefour à réaliser leurs achats. Une fois l’application téléchargée, il suffit de rentrer les potentielles contraintes alimentaires et financières afin que l’intelligence artificielle puisse les prendre en compte. Repas végétariens, budget serré, famille nombreuse, davantage de viande ou de légumes ; Hopla compose alors une liste d’aliments en fonction des besoins du client.

En plus de respecter toutes ces indications, Hopla vous évite également de vous éparpiller, puisque votre liste de courses est établie. Nous le savons, lorsque nous allons faire nos achats et que nous n’avons qu’une partielle idée des aliments à acheter, notre panier se remplit bien souvent de tout et n’importe quoi et il est difficile d’en tirer des repas.

Toujours dans l’optique de vous aider, Hopla propose également des recettes adaptées, en fonction des ingrédients achetés chez Carrefour. Vous pouvez indiquer le nombre de jours souhaités, si vous n’avez besoin d’idées que pour trois jours dans la semaine, par exemple. Ce qui est pratique, c’est que les recettes indiquées ne sont générées qu’à partir des aliments que vous avez acheté, vous n’aurez donc aucun besoin de retourner en magasin pour compléter votre repas.

L’intelligence artificielle Hopla est directement connectée à la base de données des magasins Carrefour. De cette manière, le logiciel peut proposer des produits qui se trouvent dans ces centres commerciaux, ce qui facilite grandement la vie des clients.

Pour utiliser Hopla, rien de plus simple : vous pouvez directement télécharger l’application Carrefour ou vous rendre sur leur page d’accueil. Comme les autres chatbots fréquemment croisés, Hopla est directement accessible et se manifeste par une bulle de discussion. Pour l’utiliser, il vous suffit alors de communiquer avec lui en lui adressant votre requête.

En magasin, vous pouvez alors utiliser votre téléphone pour avoir accès à votre liste de courses. Cependant, vous pouvez aussi recopier cette dernière sur un papier, si vous préférez ce procédé.

Quels sont les objectifs de Carrefour, quant à l’intelligence artificielle ?

Récemment, Carrefour a également utilisé l’intelligence artificielle générative pour constituer des fiches produits, directement affichées sur le site internet. En outre, les descriptions des aliments mis en vente et leurs potentielles réductions sont directement générées par l’IA. Si ce procédé n’est encore que partiel sur leur page web, il se pourrait que d’ici quelques temps, il soit omniprésent.

Le groupe Carrefour compte aussi, à l’avenir, faire appel à cette nouvelle technologie pour optimiser ses processus d’achats, mais également pour rédiger des offres d’emplois, des analyses de devis, etc.

Pour les clients, le Chatbot de Carrefour devrait, d’ici peu, pouvoir proposer des paniers équilibrés, avec des fruits et des légumes, pour une semaine. Idéal pour un foyer de quatre personnes, le budget maximal devrait être défini sur 30 euros, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ces paniers. Dans la conjoncture actuelle de l’inflation, Hopla pourrait donc être des plus utiles.

Le groupe Carrefour prévient cependant que Hopla est toujours en phase d’apprentissage, même s’il ne cesse de se perfectionner de jour en jour. Il est donc possible qu’il soit encore peu au point sur quelques fonctionnalités, ou que son apparence et son utilisation changent, dans les mois à venir. Néanmoins, dans cet objectif de travailler davantage avec l’intelligence artificielle, cette société s’inscrit dans les plus novatrices, en France.

L’affaire est donc à suivre, et les fonctionnalités de Hopla pourraient bien continuer à s’étendre et inspirer d’autres sociétés qui souhaitent, elles aussi, s’inscrire dans l’ère du progrès numérique.

Vous en savez maintenant plus sur l’IA de Carrefour, nommée Hopla !