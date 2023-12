Choisir son logiciel Product Information Management (PIM) : comment faire ?

Contents









Vous souhaitez investir dans un logiciel de Product Information Management (PIM) pour vous aider dans la gestion des informations de vos produits ? C'est une très bonne initiative, car ce genre d'outils vous offre de nombreux avantages, notamment pour votre organisation et pour votre activité en général.Mais comment choisir le PIM adapté à vos besoins ? Nous vous aiguillons à ce sujet dans notre article du jour. Bonne lecture !Assurer la compatibilité de votre nouveau logiciel PIM avec votre système informatique existant est crucial pour une intégration réussie. Vous devez ainsi procéder à une évaluation approfondie de la compatibilité technique du PIM avec votre infrastructure actuelle, notamment vos systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), ou encore votre plateforme e-commerce. Les systèmes ERP et CRM sont généralement au cœur des opérations d'une entreprise. Votre nouveau PIM doit être en mesure de s'y intégrer de manière fluide pour récupérer et synchroniser les données produits. En plus de l'ERP et du CRM, si vous vendez en ligne, il est tout aussi important d'assurer que le PIM puisse se connecter à votre plateforme e-commerce. Cela permettra une mise à jour automatique des informations produits sur votre site. Vérifiez également si le fournisseur du PIM offre une documentation complète sur la manière dont le système doit être installé et configuré. Cela facilitera grandement son intégration à votre système existant. Vous êtes à la recherche d'un outil s'adaptant à vos besoins ? Rapprochez-vous du spécialiste en gestion marketing Galilée , qui vous propose son offre de PIM complète et novatrice.Le choix d'un logiciel PIM dépend largement des fonctionnalités offertes par ce dernier. Certaines fonctionnalités essentielles à vérifier incluent :Il existe également d'autres fonctionnalités spécifiques à certains logiciels PIM, comme les workflows, le portail de marque, les complétudes, etc. Il est donc important de bien étudier et comparer les fonctionnalités des différentes solutions disponibles sur le marché pour choisir le logiciel PIM le plus adapté à vos besoins.Le coût d'un logiciel PIM peut varier selon plusieurs critères :Certaines solutions PIM proposent des tarifs sur demande et offrent une version d'essai gratuite. Cela peut être une bonne option pour tester le logiciel et vérifier qu'il répond bien à vos besoins avant de s'engager.Bien que le PIM et le DAM (Digital Asset Management) soient deux outils de gestion de données, ils diffèrent par le type de données qu'ils gèrent. Le PIM se concentre sur la gestion des informations relatives au produit, c'est-à-dire les données structurées comme les caractéristiques, les tarifs ou les informations logistiques. En revanche, le DAM se consacre à la gestion des actifs numériques. Cela comprend les éléments multimédias tels que les images, vidéos, fichiers audio et autres ressources numériques liées à la marque et aux produits. Ces deux systèmes sont complémentaires et peuvent être utilisés conjointement pour une gestion optimale des informations de l'entreprise.Consulter des avis avant de choisir sa solution PIM (Product Information Management) est une étape importante à ne pas négliger dans le processus de sélection pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les retours d'expérience d'autres utilisateurs offrent un aperçu concret des performances réelles de chaque plateforme, permettant ainsi de mieux évaluer sa pertinence par rapport aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ces avis peuvent mettre en lumière des fonctionnalités clés, des points forts ou faiblesses souvent négligés dans les descriptions fournies par les fournisseurs eux-mêmes. Notez aussi que les témoignages des utilisateurs permettent d'appréhender les challenges rencontrés lors de la mise en œuvre, offrant ainsi une vision réaliste des coûts et du temps nécessaires. La lecture de ces avis contribue également à anticiper les éventuels obstacles et à élaborer une stratégie d'intégration plus efficace. Vous l'aurez compris, la consultation d'avis avant de choisir votre solution PIM offre une perspective authentique, basée sur l'expérience des autres clients. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour sélectionner une solution PIM adaptée à vos besoins !