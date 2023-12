Une méthode économique pour installer Android Auto dans toutes les voitures

De nombreux automobilistes rêvent d’avoir un système embarqué moderne dans leur voiture sans avoir à changer de véhicule ou entreprendre des travaux. Heureusement, il est entièrement possible et cela ne vous coûtera que cinq euros au mieux.

Installer Android Auto à moindre coût

Dans cet article, nous vous expliquons comment installer Android Auto dans n’importe quelle voiture pour seulement 5 euros.

Les limites des options existantes

Lorsque votre voiture dispose du minimum en matière de système embarqué, vous devez généralement vous contenter de la connexion Bluetooth pour profiter de la musique et des appels mains libres. Vous pouvez également envisager d’installer un autoradio compatible avec Android Auto, mais cela peut entraîner la perte de contrôle au volant.

Il existe une autre solution peu coûteuse : l’installation d’un écran tiers, souvent acheté sur des marketplaces chinois comme AliExpress. Bien que cette option permette d’avoir Android Auto dans votre ancienne voiture pour quelques dizaines d’euros, elle présente des inconvénients comme la mauvaise qualité d’écran et de son.

Utiliser un appareil Android existant

L’astuce présentée ici consiste à utiliser un smartphone ou une tablette Android déjà en votre possession. En recyclant un tel appareil, vous pouvez transformer votre tablette ou smartphone en système embarqué Android Auto sans avoir à intervenir sur votre voiture et conserver les commandes au volant. De plus, vos dépenses resteront limitées aux alentours de 5 euros pour acquérir l’application nécessaire et éventuellement une quinzaine d’euros pour un support smartphone/tablette.

Télécharger les applications nécessaires

Headunit Reloaded : Pour transformer votre ancienne tablette Android en écran Android Auto, vous devez d’abord télécharger une application appelée Headunit Reloaded sur le Google Play Store. L’application coûte moins de cinq euros et est régulièrement mise à jour par son développeur. OBD2AA : Si vous prévoyez d’utiliser Android Auto en mode filaire, connecté via un câble USB entre votre smartphone et votre tablette Android Auto, il vous faudra également télécharger cette application gratuite qui permettra la connexion automatique de vos deux appareils via Wi-Fi.

Utilisation d’Android Auto en toute indépendance

Bonne nouvelle ! Il est possible d’utiliser Android Auto directement sur votre smartphone ou tablette Android sans rien modifier à votre véhicule. Ainsi, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités offertes par ce système dans votre voiture, sans prendre de risques au volant.

Accorder les permissions nécessaires

Lorsque l’application Headunit Reloaded est installée, lancez-la et accordez toutes les permissions demandées.

Avant que la page principale de l’application n’apparaisse, Headunit Reloaded demandera une autre permission : désactiver la superposition d’écran. Cette autorisation est nécessaire pour que l’application reste affichée à l’écran lorsqu’un appel est en cours.

Configurer et profiter d’Android Auto dans votre voiture

Une fois que vous avez téléchargé toutes les applications nécessaires et accordé les permissions requises, vous êtes prêt à profiter de Android Auto dans votre voiture. Il vous suffit de :

Connecter votre smartphone ou tablette au support installé dans votre voiture. Allumer l’appareil et lancer l’application Headunit Reloaded. Utiliser toutes les fonctionnalités offertes par ce système embarqué tout en conduisant en toute sécurité.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez désormais profiter d’Android Auto dans n’importe quelle voiture pour seulement 5 euros. N’hésitez pas à partager cette astuce avec d’autres automobilistes qui cherchent une solution économique pour profiter d’un système embarqué moderne sans changer de véhicule ou entreprendre des travaux coûteux.