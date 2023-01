Comment l’outil PowerPoint a révolutionné le monde de la présentation ?

Depuis sa sortie en 1990, l’outil PowerPoint de Microsoft a radicalement changé la façon dont les professionnels réalisent et partagent leurs présentations.

Grâce à ses puissantes fonctionnalités, il est devenu le logiciel de présentation le plus populaire au monde et a révolutionné la manière dont les présentations sont créées et mises en avant.

Dans cet article, nous allons observer ensemble comment l’outil PowerPoint a changé le monde des présentations.

Vous connaissez le logiciel PowerPoint de Microsoft ?

Microsoft PowerPoint est un logiciel de présentation qui permet aux utilisateurs de créer des diapositives multimédias dynamiques pour ensuite les partagées et présentées facilement.

Le logiciel offre des fonctionnalités avancées qui permettent d’ajouter des effets visuels et des animations pour rendre les présentations encore plus attractives. Avec ça, croyez-nous, aucune chance que votre audience s’endorme !

Plus loin dans l’article, nous faisons le focus sur trois de ces fonctionnalités qu’on adore, ne manquez pas cela. Découvrons maintenant deux notions importantes pour la firme américaine, quant à l’utilisation de son logiciel.

La simplicité à l’état pur

Nous vous l’avons dit, Microsoft PowerPoint est conçu pour être facile à utiliser et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle, vous ne trouvez pas ? Pour atteindre son objectif, PowerPoint inclus dans son offre des outils intuitifs qui vous permettent d’ajouter du contenu de natures variées à vos présentations, en quelques clics seulement.

Le prendre en main et le maitriser pour déjà arriver à faire de belles choses ne vous demandera pas beaucoup d’efforts.

Mais si vous n’avez pas le temps de vous former à l’outil, aucun problème, vous pouvez tout à fait créer des présentations avec une agence PowerPoint qui s’occupera d’absolument tout pour vous, vous laissant ainsi vous concentrer sur votre corps de métier ! Top, n’est-ce pas ?

L’innovation technologique révolutionnaire

L’outil PowerPoint a révolutionné le monde des présentations, c’est indéniable. Si avant, vous deviez vous « prendre la tête » à essayer d’avoir un rendu un peu sympa sur Word, désormais, vous pouvez obtenir un rendu professionnel en un rien de temps.

Quand nous parlons de « révolution », nous voulons exprimer le fait que le logiciel est devenu leader dans son domaine, à tel point qu’aujourd’hui, dans l’inconscient des professionnels, présentation = PowerPoint.

Les principales fonctionnalités de l’outil PowerPoint

Maintenant, voici trois fonctionnalités qui vont vous permettre de produire des documents super qualitatifs. Personnellement, nous les adorons.

Les designs et templates disponibles

Microsoft PowerPoint vous donne la possibilité d’utiliser des designs et des modèles prédéfinis, totalement gratuits. Vous choisissez parmi une gamme de couleurs, de polices et de mises en page pour créer des présentations uniques qui s’adaptent à vos besoin.

Le gain de temps ici est considérable. Même lors de la création des slides, PowerPoint propose, en fonction du contenu des slides, des mises en page originales qui plairont forcément à tous les créateurs.

Les outils d’animation et de transitions

Le logiciel PowerPoint met est souvent mis à jour avec des outils d’animation et de transitions vraiment top pour ajouter des effets visuels à votre présentation. Ajouter des transitions entre les diapositives, des animations sur les images et des effets audio n’a jamais été aussi simple et le rendu est vraiment dynamique et attrayant, de quoi faire plaisir à votre boss.

Les outils de partage et de collaboration

Saviez-vous que Microsoft PowerPoint embarque des outils de partage et de collaboration avec lesquels vous pouvez partager vos présentations avec d’autres personnes en ligne, vos collègues par exemple. Et tout cela en temps réel bien entendu !

La possibilité d’enregistrer les documents dans plusieurs formats

Selon votre utilisation, vous allez avoir envie d’enregistrer votre travail dans tel ou tel format. Avec PowerPoint, c’est possible. Vous pouvez enregistrer des documents dans les formats suivants : PPTX, PPT, PPS, POTX, POT, PDF et ODP.

Quel est le prix du logiciel Microsoft PowerPoint ?

Le prix de Microsoft PowerPoint dépend de la version et de la façon dont vous l’achetez. Vous pouvez obtenir une licence à vie pour Microsoft PowerPoint partir de 79,99 €.

Vous pouvez aussi vous abonner à Microsoft 365 pour un accès à vie aux dernières versions de PowerPoint et d’autres applications Microsoft à partir de 6,99 € par mois. Plutôt abordable, vous ne trouvez pas ?

Les alternatives à Microsoft PowerPoint

Même si le logiciel de Microsoft reste LA référence, sachez qu’il existe plusieurs alternatives à PowerPoint, notamment :

Google Slides,

Apple Keynote,

Prezi,

Powtoon,

Slidebean,

Haiku Deck.

Bonus : créer votre CV avec PowerPoint

Avec PowerPoint, il est aussi possible de créer de magnifique CV. Pour cela, rien de plus simple :

Vous partez d’une feuille blanche et vous laissez votre imagination vous guider.

Vous téléchargez sur internet des templates de CV déjà faits en format PPTX et vous n’avez plus qu’à les modifier ensuite avec vos informations personnelles.

Voici une bonne astuce pour se démarquer des autres candidats en offrant un CV de qualité et original.