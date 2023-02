Comment utiliser un pc portable comme deuxième écran sur Windows 10 ?

L’utilisation d’une configuration d’ordinateur à double moniteur est toujours préférable à une configuration à un seul moniteur, car vous disposez tout simplement de plus d’espace d’écran pour travailler.

Cependant, si vous n’avez pas les moyens d’acheter un moniteur secondaire pour votre PC en ce moment, ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Il est toujours possible d’avoir une configuration PC à double moniteur, tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur portable.

En ce qui concerne les performances d’une configuration à deux écrans, une question légitime peut se poser : est ce que l’utilisation d’un double écran affecte les performances ?

Contrairement aux téléviseurs et aux moniteurs, les écrans des ordinateurs portables ne sont pas conçus pour recevoir des données provenant d’autres appareils, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire.

Il existe un grand nombre de méthodes permettant de faire fonctionner votre ordinateur portable comme écran secondaire pour votre PC. Si vous souhaitez savoir comment utiliser un ordinateur portable comme écran, nous allons tout couvrir dans cet article.

En général, la plupart des ordinateurs portables disposent d’un connecteur HDMI, mais il s’agit essentiellement d’un port de sortie HDMI qui ne peut être utilisé que pour connecter d’autres écrans à l’ordinateur portable. Alors, comment faire pour que l’écran de votre ordinateur portable fonctionne comme un moniteur secondaire pour votre PC ? Est-ce même possible ? Oui, c’est possible ! Aucun fil n’est impliqué dans ce processus, nous allons seulement utiliser certaines fonctionnalités intégrées de Windows et des logiciels tiers à cette fin.

Sous Windows 10

Miracast est l’un des utilitaires les plus cool qui accompagnent toutes les dernières versions du système d’exploitation Windows. Il permet à votre PC de partager l’écran avec d’autres ordinateurs via une connexion WiFi.

Vous pouvez simplement utiliser cette application pour la mise en miroir de l’écran. Cependant, dans ce cas, nous allons l’utiliser pour faire fonctionner votre ordinateur portable comme un moniteur secondaire, voyons comment :

Prenez l’ordinateur portable que vous voulez utiliser comme moniteur secondaire, et suivez attentivement les étapes suivantes :

Tout d’abord, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Paramètres.

Dans la barre de recherche, tapez “Paramètres de projection”, et appuyez sur Entrée.

Ici, vous devez définir le premier paramètre sur “Disponible partout”, afin que d’autres PC et téléphones puissent projeter sur votre PC.

Vous pouvez choisir de définir un code PIN si vous le souhaitez, mais ce n’est pas une étape nécessaire.

Ainsi, après avoir effectué ces changements nécessaires, votre ordinateur portable est pratiquement prêt à être utilisé comme moniteur secondaire.

Maintenant, il y a quelques étapes nécessaires à suivre sur le PC principal que vous utiliserez pour la projection, jetez un œil :

Ouvrez le Centre d’action en cliquant sur l’icône Notifications.

Cliquez sur le bouton “Connecter”. Votre PC va commencer à rechercher tous les écrans sans fil disponibles.

Cliquez sur le nom de votre ordinateur portable dès qu’il apparaît dans la liste.

Une fois que vous aurez cliqué sur le nom de l’ordinateur portable sur votre PC, une demande de connexion apparaîtra sur votre ordinateur portable.

Acceptez la demande de connexion sur votre ordinateur portable.

Sur le PC principal, faites un clic droit n’importe où sur le bureau, et cliquez sur Display Settings.

Dans la section Affichages multiples, changez le paramètre en “Étendre le bureau à cet affichage”.

Voilà, c’est fait ! Désormais, votre ordinateur portable fera office d’écran secondaire pour votre PC.

Sur mac OS

Pour configurer un environnement à double moniteur à l’aide de votre MacBook, vous devez garder quelques éléments à l’esprit. Tout d’abord, vous devez trouver le bon câble et le bon adaptateur de port pour connecter un moniteur à votre MacBook. Une fois que vous avez terminé de connecter un moniteur à votre MacBook, suivez les étapes mentionnées ci-dessous :

Ouvrez le menu Pomme.

Cliquez sur Préférences Système.

Allez dans Affichages.

Cliquez sur l’arrangement

Décochez l’option Écrans miroirs.

Disposez les écrans comme vous le souhaitez.

Vous pouvez faire glisser la barre de menu sur le moniteur pour qu’il fonctionne comme l’écran principal. Ce faisant, l’écran de votre MacBook fera automatiquement office de moniteur secondaire dans cette configuration.

Avantages de l’utilisation d’un écran secondaire

Vous vous demandez peut-être pourquoi les gens ont besoin d’un écran secondaire dans leur configuration informatique ? Pour dissiper cette question de votre esprit, vous devez jeter un coup d’œil à certains des principaux avantages d’une telle configuration informatique.

1. Utilisation de plusieurs programmes

Comme vous le savez, un moniteur secondaire signifie essentiellement un espace d’écran supplémentaire, n’est-ce pas ? Ainsi, dans les scénarios où nous devons utiliser plusieurs fenêtres de programmes en même temps, comme des feuilles Excel, des documents Word, etc., un seul écran ne suffit pas. Une configuration informatique multi-écrans vous offre la possibilité d’ouvrir plusieurs programmes en même temps et de travailler dessus simultanément. Une telle configuration multi-moniteur est très appréciée par les traders, les streamers, les programmeurs, etc.

2. Augmenter la productivité

Comme nous venons de le dire, vous pouvez utiliser plusieurs programmes en même temps, cela est proportionnel à l’augmentation de la productivité également. Puisque vous disposez de plus d’espace d’écran et de plus de liberté pour ouvrir plusieurs programmes, vous gagnez beaucoup de temps en ne changeant pas d’onglet ou de fenêtre. Au lieu d’ouvrir un programme, puis de passer à un autre pour une autre tâche, vous pouvez simplement garder les deux programmes ouverts sur des écrans différents et travailler dessus en même temps.

Verdict

Si votre routine de travail quotidienne implique beaucoup de travail multitâche sur votre PC, une configuration à double ou triple écran vous facilitera grandement la vie. Dans cet article, nous avons abordé les méthodes permettant d’utiliser votre ordinateur portable comme moniteur secondaire.

Cependant, si vous voulez vivre une expérience vraiment joyeuse et réconfortante, envisagez d’acheter un nouveau moniteur secondaire que vous pourrez connecter plus facilement à votre PC. Il est possible d’utiliser un ordinateur portable comme moniteur secondaire, comme nous l’avons montré dans ce guide, mais comme l’écran d’un ordinateur portable et celui d’un ordinateur n’ont pas la même taille, la configuration ne sera pas très élégante.