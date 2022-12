Communication physique et digitale des entreprises : quelles possibilités ?

L’augmentation de la notoriété et l’atteinte d’un nombre croissant de consommateurs sont les piliers du développement des entreprises.

Pour atteindre ces objectifs, les entreprises doivent communiquer autant que possible autour de leur marque.

Elles peuvent réussir ce pari en se servant des opportunités digitales et physiques à leur disposition.

Voici quelques pistes très intéressantes pour y arriver.

Les possibilités en matière de communication digitale

Avec les avancées technologiques actuelles, il existe de nombreuses possibilités si vous souhaitez utiliser le digital pour communiquer autour de votre image de marque.

Elles vous permettent de maximiser vos actions dans le digital marketing et décuplent votre visibilité auprès du public. Les plus connus sont les réseaux sociaux, le SEO, le SEA, l’emailing, etc. Focus sur deux des plus importants.

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont incontournables puisqu’ils vous permettent de vous rapprocher de vos cibles et de communiquer avec elles. Pour vous en servir efficacement, commencez par définir votre objectif de communication dans le digital . Selon vos objectifs, vous pourrez définir le type de contenu adapté ainsi que les techniques de communication les plus adéquates.

Ensuite, ciblez vos clients et prospects. Vous devriez communiquer en priorité sur les réseaux que vos cibles utilisent le plus et respecter les particularités de chaque réseau dans la rédaction. Assurez-vous également que les publications visuelles respectent le bon format sur chaque réseau. Ce faisant, vous gagnerez en visibilité et pourrez obtenir davantage de clients.

Le site internet de l’entreprise

Aussi, vous devez obligatoirement avoir un site internet et vous en servir pour communiquer. Il attire vos prospects lorsqu’il apparaît dans leurs résultats de recherche ou qu’on vous mentionne à côté d’eux.

Ensuite, il vous rend accessible en permanence à votre clientèle. Le site internet présente les informations de base nécessaires pour informer le prospect et le rassurer que vous existez réellement. Enfin, le site internet représente une vitrine digitale pour votre entreprise. Il met en avant vos produits, vos promotions ou encore vos innovations.

Pour que ce type de communication soit efficace, vous devez veiller à ce que le site soit responsive design, c’est-à-dire qu’il est visible et agréable sur tous les potentiels appareils qui pourraient l’accueillir.

La signalétique pour une bonne communication physique

Dans le monde réel, vous devriez également communiquer afin d’attirer la clientèle. Que vous soyez un hôtel, une usine, un centre de santé, vous devez utiliser les signalétiques pour communiquer efficacement.

La signalétique est un moyen de communication visuelle qui peut se décliner sous différentes formes et sur plusieurs types de supports. Cette signalétique de communication peut ainsi être réalisée sur des plaques laiton sur mesure, des plaques plexiglass, supports avec gravures sur aluminium etc.

La signalétique interne en entreprise

Elle permet d’indiquer la présence et l’identité de l’entreprise aux clients et prospects. Elle sert également à guider, signaler ou encore orienter les prospects vers vos bureaux et points de vente. Elle s’utilise pour plusieurs raisons, mais les plus importantes sont la Publicité sur le Lieu de Vente, la Publicité intérieure.

Avant d’opter pour une signalétique, travaillez sur le design de votre boutique ou agence afin d’offrir un rendu visuel attrayant. Faites également attention au format que vous privilégiez pour le support. Il doit s’adapter au lieu où il sera exposé afin que vous puissiez atteindre un plus grand monde.

Parmi les signalétiques internes, les plus connus sont :

les plaques plexiglass, avec gravures traversantes pour un aspect moderne

les plaques laiton gravées, pour un aspect plus luxueux (hôtels, marques de luxe)

les plaques avec impressions numériques

ou encore les affiches papier plus classiques

Lorsque vous choisissez la bonne signalétique, vous obtenez une bonne image de l’entreprise auprès de ses clients et prospects. Vous pourrez aisément vous démarquer de vos concurrents et vous serez davantage mis en valeur. Ces signalétiques doivent généralement être lisibles et clairs dans le message qu’elles essayent de faire passer, et même normées dans certains cas.

La signalétique externe

Il existe tout comme pour la signalétique interne, une large gamme de signalétique externe afin de satisfaire les divers besoins des entreprises qui souhaitent communiquer. L’installation de plaques de signalétique à l’extérieur d’une entreprise est une tactique très efficace. Cette stratégie marketing est une méthode de communication basée sur le visuel.

Cette approche a toujours été efficace et a permis à bon nombre de passants de s’intéresser à la boutique, l’hôtel, etc. Le format de ce type de signalétique varie selon plusieurs facteurs. Vous pouvez opter pour un panneau portatif ou un panneau publicitaire normal. Vous pouvez également vous servir du stop trottoir, du chevalet de la rue, du drapeau, de la guirlande pour mettre en avant votre produit.

Vous pouvez aussi utiliser des plaques sur mesure intérieures et extérieures. D’ailleurs, aucune règle ne vous empêche de combiner les deux types de signalétiques. Le rendu est généralement de meilleure qualité. Cette association boostera votre visibilité et vous propulseront parmi les entreprises les plus plébiscitées pour les consommateurs/clients, en lui conférant un aspect plus rassurant et professionnel.