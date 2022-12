4 conseils pour réussir le choix de sa trottinette électrique

Pratique, rapide et assez confortable, la trottinette électrique est un engin de déplacement motorisé très utilisé en ville. Au travers de ses caractéristiques, ce moyen de locomotion s’est vite imposé dans le milieu urbain.

En effet, il peut être utilisé dans les lieux surpeuplés et résout parfaitement les problèmes d’embouteillage. Il serait donc judicieux d’adopter ce type d’engin de déplacement personnel motorisé.

Sur le marché, il existe différents modèles de trottinettes. Faire un bon choix peut s’avérer difficile. Pour vous aider, cet article présente 4 conseils pour réussir le choix de votre trottinette électrique.

Autres articles : Changer la batterie d’une trottinette électrique : Mode d’emploi

Choisir sa trottinette électrique selon son autonomie

Choisir une trottinette électrique peut représenter un véritable dilemme. Mais, en vous basant sur certains critères, vous pourrez facilement trouver un modèle qui vous convient.

Parlant de critères, bien avant tout, il est souvent conseillé de choisir sa trottinette selon son autonomie. Ce paramètre est important, car c’est lui qui définit la distance maximale que peut effectuer la trottinette électrique.

Plus l’autonomie est grande, plus l’engin pourra se déplacer sur un long trajet. Pour faire votre choix suivant l’autonomie, fiez-vous souvent à la capacité de la batterie de la trottinette.

En réalité, l’autonomie et la capacité de la batterie sont deux critères qui sont liés. Ainsi, si vous désirez utiliser votre engin pour effectuer de longs trajets, privilégiez une trottinette électrique ayant une capacité de 400 Wh.

Ainsi, il vous permettra de faire au minimum 45 km. Mais, si votre trottinette doit servir à faire de petites courses dans le quartier, il est préférable d’opter pour un engin de plus faible capacité comme 185 Wh. Cela pourra largement couvrir une distance de 20 km et vous permettra de faire vos petits déplacements.

Choisir sa trottinette suivant sa vitesse

Pour profiter amplement de la trottinette électrique, il est important de faire votre sélection suivant la vitesse de l’engin. En fonction de la vitesse, la trottinette peut rouler plus vite ou non. De cette manière, ce paramètre peut influencer considérablement votre ponctualité à un rendez-vous ou un programme. Suivant la vitesse, vous avez les deux options suivantes.

Trottinette à grande vitesse

Pour les personnes qui veulent aller plus vite avec la trottinette électrique, il est préférable d’opter pour un engin ayant une vitesse de 40 km/h ou même de 60 km/h.

Avec ce type de trottinette, vous avez plus de chance de gagner du temps sur le trajet et d’arriver à l’heure à votre réunion ou rendez-vous. Ce modèle convient plus aux personnes entre 18 et 40 ans.

Trottinette à petite vitesse

Si d’habitude vous effectuez des trajets courts, il est inutile de choisir le modèle précédent. Dans ce type de cas, une trottinette ayant une vitesse de 20 km/h peut aisément faire l’affaire et serait parfaite pour une utilisation urbaine. Ce type de modèle conviendrait aux personnes âgées.

Choisir sa trottinette électrique en fonction de sa taille

La taille de la trottinette représente également un paramètre que vous ne devez pas négliger.

Suivant sa taille, la trottinette peut facilement ou non être garée ou utilisée dans les lieux étroits.

Par exemple, si la taille de l’engin est trop grande, vous aurez du mal à l’utiliser dans les lieux surpeuplés.

C’est pour cela qu’il est souvent recommandé de choisir de petites trottinettes afin de faciliter les déplacements.

Mais, hormis ce cas, vous devez aussi chercher à être plus à l’aise sur la trottinette électrique. Dans cette circonstance, il faut que le choix de l’engin soit fait selon votre propre taille.

Par exemple, si vous mesurez entre 150 et 160 cm, il est conseillé de se procurer une trottinette électrique ayant une hauteur de 75 ou 85 cm.

Si vous mesurez entre 160 et 172 cm, optez pour une trottinette électrique avec une hauteur de 78 ou 85 cm. Par contre, si vous avez une taille supérieure à 172 cm, privilégiez un engin ayant au moins 80 cm comme hauteur.

Choisir sa trottinette selon son prix

Pour être sûr de trouver le bon modèle de trottinette électrique, il est aussi crucial de tenir compte du prix de l’engin. En réalité, les trottinettes du marché sont commercialisées à de différents prix.

Selon votre budget, vous pourrez donc trouver un modèle plus performant ou moins. À titre illustratif, avec un budget de 250 €, vous pourrez trouver des trottinettes présentables, mais peu puissantes et moins solides. Avec un budget de 500 €, le marché vous permet d’avoir un engin personnel motorisé assez puissant, solide et léger.

Ce modèle peut par exemple vous aider à gérer des courses sur au moins 20 km. Dans le cas où vous arrivez à mobiliser environ 1500 €, il vous sera possible d’avoir une trottinette électrique plus performante. Généralement, ces modèles de trottinette offrent :

Une meilleure autonomie ;

Une grande vitesse ;

Une bonne résistance.

Mais, si vous n’êtes pas en mesure d’acheter ce type de modèle, procurez-vous une trottinette électrique qui correspond à votre budget. En explorant ici, vous pourrez trouver les meilleures trottinettes du marché et vérifier leur prix afin de les acheter selon votre budget.

Selon la période d’achat et la marketplace, il peut arriver que vous profitiez de certaines réductions. Cela vous permettra de payer votre engin motorisé à un prix abordable.