Le marché mondial des smartphones : quelles sont les dernières tendances ?

Sous différentes marques, le smartphone est si bien ancré dans le quotidien de nos sociétés. Les nouvelles versions attisent systématiquement la convoitise des utilisateurs.

Selon les statistiques, de 2014 à 2021, ce marché est resté sur une tendance haussière des ventes que même la pandémie de Covid 19 n’a pas pu inverser.

Toutefois, de récents évènements en 2022 ont considérablement influé sur le niveau de ventes mondial des smartphones. Découvrez ici les dernières tendances sur ce marché !

Évolution du marché mondial de smartphone en 2022

Les chiffres qui ressortent des cabinets d’analyses sont unanimes : les ventes de smartphones ont vécu leur pire été depuis l’année 2014. La baisse du volume de vente est estimée à 9 % en glissement annuel. Une première chute de 11 % a été connue au premier trimestre 2022.

Avec cette même tendance au second trimestre de 2022, ce marché a enregistré trois trimestres consécutifs de chute de ses ventes depuis janvier. Cette situation affecte également la demande des accessoires de téléphones mobiles.

Néanmoins, certains accessoires comme la coque galaxy a13 sont de plus en plus demandés. En effet, les utilisateurs ont davantage tendance à changer des pièces de leurs téléphones plutôt que d’acheter un nouvel appareil.

Dans cette baisse des chiffres du marché du smartphone, certains mastodontes réussissent tout de même à maintenir le cap. De son côté, Samsung a gardé sa place de leader du marché des smartphones avec une part de marché mondial estimée à 23 %.

Le géant sud-coréen est sans aucune surprise secondé par Apple. Au troisième trimestre de l’année 2022, l’entreprise californienne avait une part de marché mondial de 18 %. C’est la seule firme qui a connu une progression de ventes sur ce trimestre.

Ces 2 géants de la téléphonie mobile sont talonnés par Xiaomi avec ses 14 % de part de marché.

Les causes de l’effondrement des ventes de smartphones

Cette phase d’effondrement des ventes de smartphones a débuté au dernier trimestre de l’année 2021.

Elle a dans son sillage affecté la demande de certains accessoires importants de smartphones. Toutefois, la coque samsung a22 du géant coréen garde le cap de ses ventes.

En outre, les causes de ce qui est désormais considéré comme une véritable récession du marché de la téléphonie sont bien connues.

La baisse des ventes sur des marchés majeurs

Les tensions géopolitiques suscitées par les affrontements entre la Russie et l’Ukraine ont contribué depuis fin février à amplifier la baisse de ventes dans un marché déjà au rouge.

En effet, d’un point de vue régional, on observe que la plus grande baisse de ventes de smartphones a été enregistrée en Europe de l’Est et en Europe centrale. On y constate en effet une baisse en glissement annuel du niveau de ventes des smartphones établi à 36,5 %.

Cette situation est largement due au ralentissement économique dont est victime la zone depuis bientôt 10 mois. En raison de leurs baisses de revenus, les ménages pris par les conflits doivent sacrifier l’acquisition de nouveaux smartphones au détriment de besoins plus pressants.

Par ailleurs, la période de fin octobre a été marquée par un recul de 14,3 % des ventes sur le marché téléphonique chinois. C’est une situation qu’on avait plus observée depuis 2012 lors de la sortie de l’iPhone 5. Les baisses de ventes observées au Canada et en Asie hors Chine sont aussi notables.

La réduction du pouvoir d’achat

En 2021, le marché de la téléphonie mobile a d’abord fait face à de sérieuses pénuries de matières premières dues notamment aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. ici

Malgré un retour à la normale en 2022, cette industrie fait face à de nouvelles difficultés dans ses principaux marchés. Il s’agit de l’inflation dans les principales économies mondiales notamment :

En Europe ;

Aux États-Unis et au Canada ;

En Asie, etc.

En érodant le pouvoir d’achat des ménages, leur fréquence de consommation de biens comme le téléphone mobile est logiquement réduite. En Europe, l’inflation annuelle dans certains pays approche les 10 %, un record depuis près de 20 ans.

Face à ce renchérissement des prix, les utilisateurs ont tendance à conserver leurs téléphones plus longtemps et à se tourner vers des smartphones reconditionnés en cas de besoin de rechange.

Les prévisions sur l’évolution du marché mondial de smartphones

Les perspectives mondiales sur le niveau de ventes de smartphones ne sont pas reluisantes. En effet, les tensions géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine ne montrent pas des signes d’apaisement. Ainsi, de nombreuses incertitudes continuent de peser sur l’Europe et les autres partenaires économiques de ces deux pays.

Par ailleurs, le marché chinois ne montre pas de réel signe de reprise importante de croissance et la majorité des lois de finances en adoption dans les parlements européens annoncent la hausse des cours de l’énergie. Cette situation pourrait maintenir les ventes de smartphones au rouge en l’absence d’une amélioration des revenus des ménages.

Dans la région africaine, les populations restent limitées par un faible revenu malgré la croissance démographique importante qui pourrait soutenir cette demande. En somme, l’évolution du marché mondial de smartphone à court terme comme à moyen terme dépendra de l’évolution de l’économie mondiale.