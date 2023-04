Les bénéfices des technologies pour optimiser la Gestion de la relation client  

Hpe Aruba 2930f Switch 48 Ports Noir

La série de commutateurs Aruba 2930F est conçue pour les clients qui créent des espaces de travail numériques optimisés pour les utilisateurs mobiles. Ces commutateurs d'accès de couche 3 sont faciles à déployer et à gérer avec des outils avancés de sécurité et de gestion de réseau comme Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave et Aruba Central basé sur le cloud. Virtual Switching Framework (VSF) offre une évolutivité et une simplicité d'empilement pour les entreprises, les PME et les succursales. Le 2930F offre des performances et de la valeur avec la prise en charge du routage RIP, l'accès OSPF, les liaisons montantes 10 GbE, jusqu'à 740 W PoE+, une QoS robuste et ne nécessite aucune licence logicielle.Commutateurs de couche d'accès hautes performances :La gamme de commutateurs Aruba 2930F offre des performances, une sécurité et une facilité d'utilisation pour les réseaux de périphérie d'entreprise, les PME et les succursales. Optimisé pour le lieu de travail numérique avec des outils de gestion unifiés tels que Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Airwave et Aruba Central. Fournit une configuration optimale automatiquement lorsqu'il est connecté aux points d'accès Aruba pour la priorité PoE, la configuration VLAN et le confinement des points d'accès non autorisés. L'empilage avec Virtual Switching Framework (VSF) et les liaisons montantes 1GbE ou 10GbE intégrées et les modèles PoE+ offrent des performances d'accès au réseau de la bonne taille. L'ensemble de fonctionnalités robustes de la couche 3 comprend Access OSPF, le routage statique et RIP, les listes de contrôle d'accès, sFlow, IPv6 sans licence logicielle requise.Performances et puissance à la périphérie :La série de commutateurs Aruba 2930F est conçue avec un puissant ASIC Aruba ProVision, pour activer le campus mobile avec des optimisations SDN, une faible latence, une mise en mémoire tampon des paquets accrue et une consommation d'énergie adaptative. Augmentez les performances avec des configurations de file d'attente sélectionnables et une mémoire tampon associée qui répondent aux exigences spécifiques de votre application réseau. Virtual Switching Framework (VSF) virtualise jusqu'à huit commutateurs physiques en un seul périphérique logique pour des réseaux plus simples, plus plats et plus agiles. Prend en charge jusqu'à 740 W d'alimentation PoE+ interne pour les points d'accès sans fil, les appareils photo et les téléphones.Sécurité et qualité de service sur lesquelles vous pouvez compter :La gamme de commutateurs Aruba 2930F comprend des fonctionnalités de sécurité et de qualité de services pour créer un réseau qui répond aux politiques et aux conformités d'entreprise en constante évolution tout en protégeant vos données contre les attaques internes et externes. Les options d'authentification flexibles incluent des protocoles de sécurité basés sur des normes tels que 802.1X, MAC et l'authentification Web, pour améliorer la sécurité et l'authentification des applications...