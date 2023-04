Quelle est la meilleure banque en ligne gratuite ?

SaraMart ensembles de deux pièces de printemps à carreaux meilleures tenues de coordination de dame soldes livraison gratuite Variété de styles

Grâce aux avancées technologiques, il est devenu possible de passer à la banque en ligne.

Cette dernière s’avère plus avantageuse que la banque traditionnelle pour gérer ses finances. En plus de pouvoir effectuer toutes vos opérations depuis chez vous, vous bénéficiez d’offres gratuites avec la banque en ligne.

Bien entendu, il existe une diversité de banques en ligne gratuites. Si votre objectif est de trouver un tel établissement bancaire, vous êtes alors au bon endroit. Faites votre choix parmi les diverses banques qui suivent, dans cet article.

La Boursorama Banque

Boursorama Banque est perçue comme la meilleure banque en ligne gratuite. C’est une filiale de la Société Générale avec plus de 4 millions de clients à son compteur aujourd’hui. Tous les services bancaires classiques sont gratuits d’après cette analyse pertinente de Détective Banque.

Il n’existe aucun frais de tenue de compte qui est appliqué par l’établissement. Vous pouvez, à cet effet, effectuer tous vos paiements et retraits gratuitement avec la carte Visa Ultim. Cette banque a l’avantage de proposer des produits à coût faible. Il s’agit entre autres de l’obtention d’un crédit immobilier, de l’ouverture d’un compte épargne, du livret bancaire, du compte enfant ou du compte pro.

Notez par ailleurs que Boursorama Banque propose notamment 3 types d’offres avec des cartes aux multiples atouts. La première est l’offre Welcome qui est gratuite sans aucune condition de revenus.

La deuxième est nommée Ultim qui est également gratuite sans condition de revenus à débit immédiat. Quant à la dernière, il s’agit de l’offre Ultim Metal qui est disponible à 9,90 euros par mois.

The Hello Bank

Hello Bank est un établissement qui fait également des offres alléchantes et gratuites. Il appartient au groupe BNP Paribas et cumule les atouts d’une nouvelle banque ainsi que les avantages d’un établissement physique. En choisissant cette banque, vous aurez droit à :

Une carte bancaire Visa Hello gratuite ;

Des frais de tenue de compte gratuits ;

Aucun frais de commission d’intervention ;

Des moyens de paiement et de retrait gratuits ;

80 euros offerts.

Hello Bank propose essentiellement deux formules avec carte bancaire. La première est l’offre Hello One qui est gratuite et accessible à tous. Elle permet de disposer d’une carte à débit immédiat et empêche le moindre découvert physique.

Pour ce qui est de la seconde offre, il s’agit de Hello Prime qui est, contrairement à la première, facturée à 5 euros par mois. Celle-ci est accessible aux personnes percevant au moins 1000 euros par mois.

Pour ces clients, les offres gratuites leur sont également accordées, notamment les paiements et les retraits gratuits dans le monde entier. Ils peuvent, par ailleurs, avoir accès aux agences BNP Paribas au besoin.

The Orange Bank

Orange Bank est la banque en ligne appartenant au groupe Télécom Orange. Elle compte à ce jour 92 % de clients satisfaits par son application mobile. Elle permet d’obtenir une carte bancaire Visa gratuite, dont le renouvellement se fait ici, à autorisation systématique et accessible sans aucune condition de revenus.

Toutefois, pour maintenir la gratuité de cette carte, vous devez effectuer au moins une opération bancaire par mois. À défaut, une commission de 2 euros sera prélevée chaque mois.

Si vous souhaitez faire des paiements ou des retraits en dehors de la zone euro, sachez que cela occasionnera des frais à hauteur de 2 %. De même, si vous voulez réaliser certaines opérations à l’aide d’un conseiller, celles-ci vous seront facturées.

Cet établissement possède 2 types d’offres. Nous avons d’abord l’offre Standard qui nécessite une carte Mastercard à autorisation systématique, gratuite. Vient ensuite l’offre Premium qui nécessite une carte Mastercard Premium disponible à 7,99 euros par mois.

Voici quelques services gratuits que propose Orange Bank :

Les virements SEPA ;

Les alertes SMS ;

Les dépôts de chèques ;

Les prélèvements.

Autres banques gratuites

Il existe d’autres banques en ligne qui proposent des offres gratuites en dehors des précédentes. Nous avons retenu ici Fortuneo et BforBank.

Fortuneo

Fortuneo est une banque en ligne gratuite qui est avantageuse au plan tarifaire. Elle autorise l’utilisation de 3 cartes bancaires et ne donne pas droit à des frais de tenue de compte à payer. De même, il n’y a pas de frais à payer pour des opérations hors de la zone euro.

Pour la Fosfo Mastercard, elle est accessible sans condition de ressources. La Gold Mastercard est permise à partir de 1800 euros de revenus par mois. La Word Elite Mastercard exige un revenu de minimum 4000 euros le mois.

BforBank

Cet établissement est la banque en ligne gratuite du Crédit Agricole. Elle propose deux offres. La première est un compte courant qui est associé à une carte bancaire gratuite (Visa Classic ou Visa Premier). La seconde est une offre payante accessible avec la Visa Infinite, à 200 euros par an.

BforBank dispose d’un paiement mobile Apple Pay, des frais de tenue de compte qui sont gratuits et de services bancaires courants gratuits. Les paiements et retraits en dehors de la zone euro avec cette banque occasionnent des frais à hauteur de 1,95 %.

En résumé, nombreuses sont les banques en ligne gratuites qui existent. Il vous revient de faire votre choix en fonction de vos besoins et de votre activité.