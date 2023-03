Sécurité : 3 solutions pour protéger les espaces urbains

Harmoniser la sécurité et l’attrait des espaces urbains constitue un défi constant qui nécessite une réflexion profonde et un sérieux travail.

Il existe des moyens pour aménager l’espace urbain de manière à assurer autant que faire se peut la sécurité de chaque citoyen. Quelles sont les solutions pour assurer la sécurité dans les espaces urbains ?

Découvrez dans cet article les 3 solutions pour réussir à sécuriser efficacement votre ville.

Aménagez intelligemment les passages piétons

Dans l’espace urbain, les premières personnes qu’il faut protéger représentent les piétons. Il s’agit en réalité des gens les plus vénérables des grandes villes.

Pour ce faire, vous devez commencer à revoir les outils de protection à la base. Vous devez aménager de manière intelligente les passages piétons.

En effet, généralement les passages piétons classiques se présentent sous forme de traits peints directement sur la chaussée. Cependant, ces types de signalisations au bout d’un moment finissent par se détériorer complètement. Il faut donc procéder régulièrement à sa maintenance.

Cependant, malgré l’importance de ce système de signalisation, il ne peut empêcher les accidents des piétons en pleine nuit ni en temps de pluie, encore moins pendant les brouillards. La meilleure solution d’assurer plus de sécurité aux piétons dans ces situations consiste à amener les intéressés à mieux identifier les passages protégés grâce à un système d’éclairage de ceux-ci.

Vous pouvez pour ce faire, investir dans des passages piétons LED intelligents comme l’installation des panneaux lumineux. Ces derniers disposent en général d’une détection et d’un éclairage dynamique. Ce système s’adapte essentiellement à tous les citoyens de la ville et principalement aux plus vulnérables comme les personnes âgées et les handicapés.

Portez une attention particulière à l’éclairage

Une ville plongée dans le noir n’a rien de rassurant. Les éclairages publics font alors partie des solutions pour protéger les espaces urbains. En effet, ils contribuent fortement à l’accroissement du sentiment de sécurité des habitants. Ils vous aident également à vous repérer avec plus de facilité. Ainsi, si vous disposez d’un éclairage de qualité, vous pourrez appréhender l’espace avec plus de sérénité, car vous pourrez bien évaluer la distance. Bien qu’il s’agisse d’un investissement colossal, vous devez impérativement opter pour des luminaires autonomes et indépendants.

De cette manière, vous réussirez à assurer véritablement la sécurité de vos espaces urbains grâce à des installations résistantes, et ce, sur le long terme. En tant que décideur, avant de vous lancer sur un projet d’aménagement d’éclairage public, vous devez réfléchir à une solution innovante qui s’inscrit dans cette nouvelle ère. Vous pouvez recourir à des partenaires de grandes renommées qui se chargeront de vous proposer un projet sur mesure.

Installez des barrières de contrôle d’accès

Les espaces urbains n’abritent pas uniquement les piétons. Vous y trouverez aussi d’autres citoyens beaucoup plus mobiles. Il s’agit entre autres des conducteurs de véhicules à deux roues, quatre roues ou plus.

Ils doivent tous circuler dans le respect des règles afin d’assurer la sécurité de tout un chacun. Pour ce faire, vous devez mettre en place des systèmes de régulation.

Vous pouvez choisir les barrières ou installer une borne antibélier par exemple pour sécuriser les bâtiments ou sites sensibles. Dans l’espace public, vous devez donc opter pour des solutions de contrôle d’accès à la limitation. Il s’agit d’installer des :

Barrières pivotantes ;

potelets ;

Barrières levantes ;

Bornes escamotables, etc.

Ces diverses solutions sont de plus en plus adoptées dans de nombreuses villes en raison de leur robustesse et leur capacité à assurer la sécurité ainsi que la mobilité.

Utilisez les systèmes de borne

Lorsque vous souhaitez aménager l’espace urbain, vous devez nécessairement penser à des barrières et principalement aux bornes. Le principal avantage des bornes est qu’elles permettent de sécuriser les endroits sensibles comme les passages piétons et aussi de restreindre l’accès à certaines parties de l’espace urbain.

Vous trouverez notamment plusieurs variétés de bornes anti-stationnement. Ces poteaux restent suffisamment éloignés pour laisser passer les handicapés et les personnes âgées, néanmoins assez proches pour arrêter les véhicules.

Par ailleurs, le rôle des bornes ne consiste pas à dénaturer le paysage en se présentant sous une forme abrupte, mais plutôt à s’intégrer de manière discrète à l’environnement. Il faut également préciser que ces dispositions permettent d’éviter des drames. D’ailleurs, il existe des bornes anti-terroristes qui permettent de mieux filtrer les véhicules.

Établissez une meilleure coordination entre les forces de l’ordre

La sécurité dans le milieu urbain ne peut pas se faire uniquement grâce à des équipements. Les forces de l’ordre et les autorités locales occupent une place centrale dans cette stratégie globale. À ceux-ci s’ajoutent aussi les urbanistes. En effet, la meilleure manière de réussir à surmonter les défis liés à l’aménagement urbain consiste à établir une collaboration dynamique entre ces principales parties. Cette collaboration passe notamment par des échanges de renseignements et des formations.

L’échange d’informations et d’expertise permettra à toutes les parties prenantes de mieux s’approprier de l’espace urbain et donc d’assurer efficacement la sécurité des citoyens. Il faut également prendre l’avis des citoyens afin de ne négliger aucun défi.