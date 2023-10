Top 3 des meilleures formations DevOps en France

Le DevOps, une méthodologie visant à accélérer le déploiement des applications, gagne rapidement en adoption au sein des entreprises françaises. Cette demande croissante pour ses experts a fait émerger de nombreuses options de bootcamp en France. Parmi ces choix, La Capsule se démarque en tant que leader incontesté.

Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous les meilleures formations en France pour devenir un DevOps aguerri.

#1- La Capsule

Fondée en 2016 par deux passionnés de la Tech, La Capsule propose 10 semaines de formation intensive conçue pour aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour devenir des ingénieurs DevOps qualifiés.

La pédagogie par projet fait partie de l’ADN de La Capsule: Cette méthode, connue également sous le nom de Project-Based Learning, privilégie l’expérimentation des notions enseignées à travers la création de projets concrets. De cette façon, les élèves du bootcamp La Capsule travaillent dès les premiers jours sur des use cases d’entreprises de la tech.

À Paris ou à distance, le programme de formation englobe une sélection inégalée d’outils DevOps, hautement prisés sur le marché. Parmi ces outils figurent des incontournables tels que Git, Docker, Kubernetes, AWS, Ansible et Terraform. Cette formation intensive ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques; les étudiants apprennent également les compétences non techniques telles que la communication et la collaboration en équipe, ainsi que la résolution de problèmes complexes dans des environnements de production, ce qui en fait un programme complet pour former des ingénieurs Cloud & DevOps Engineer compétents de A à Z.

Avantages de la formation DevOps de La Capsule

Une pédagogie par projet bien pensée: La Capsule se distingue par son contenu de formation DevOps axé sur la pratique, où 90% de l’apprentissage se fait par la mise en pratique, laissant seulement 10% à la théorie. De plus, un teacher qualifié est toujours présent, offrant ainsi un soutien continu tout au long du parcours de formation.

Un programme complet: Conçu par un board pédagogique d’experts du DevOps, La Capsule offre un syllabus complet garantissant l’apprentissage de tous les aspects essentiels du DevOps allant de l’automatisation des processus à la gestion des configurations, en passant par la sécurité et la surveillance.

Accessible à tous niveaux: Au-delà des débutants, le bootcamp de La Capsule attire également les professionnels aguerris à la programmation. L’hétérogénéité des backgrounds crée une émulation entre les élèves, améliore les soft skills et favorise l’entraide. Le format bootcamp se révèle particulièrement adapté pour ceux et celles qui envisagent une reconversion professionnelle car il offre la possibilité d’acquérir rapidement autonomie et compétences opérationnelles.

Des chiffres probants: Avec une note de satisfaction de 4,9/5 sur Trustpilot et 94% de taux de réinsertion professionnelle à peine 6 mois après la fin de la formation. La Capsule a démontré de manière convaincante son engagement vers l’excellence dans le secteur du DevOps.

#2 – DataScientest

En deuxième position, nous retrouvons le bootcamp spécialisé dans la Data DataScientest. Depuis plus d’un an, l’école a élargi ses horizons en proposant à son tour une formation DevOps sous trois formats : bootcamp de 11 semaines, alternance d’un an ou une formation continue de 9 mois.

La particularité de son programme est son format hybride : avec 85% de l’enseignement en autonomie et 15% en présence de formateurs. Un rythme qui offre une grande flexibilité à ses étudiants qui réalise une grande partie de leur formation en e-learning.

Si la formation est ouverte aux débutants avec une sélection sur dossier et test écrit, l’école précise cependant que le programme est ouvert à des profils ayant obtenu un titre RNCP de niveau bac +2 en informatique ou de niveau bac+3 dans le domaine scientifique. Une compréhension du langage Python et du système Linux est également un plus pour intégrer une session de formation.

Concernant ses chiffres de réinsertion, DataScientest ne propose pas de rapport sur le retour à l’emploi de ses diplômés pour le moment. En termes de satisfaction, les étudiants ont donné la note de 4,7/5 sur TrustPilot au bootcamp.

#3- La Passerelle

La Passerelle occupe la troisième et dernière position de ce top 3. Initialement dans le développement web, l’école a ouvert une spécialisation « DevOps & JavaScript » pour compléter le cursus de ses diplômés. Si la formation enseigne les bases du DevOps, le programme se concentre particulièrement sur l’apprentissage de JavaScript.

Si La Passerelle ne communique pas sur son taux d’employabilité, l’école affiche cependant quelques chiffres intéressants : leurs formations sont composées à 47% de femmes et leurs programmes sont notés 4,43/5 par leurs élèves.

En conclusion, La Capsule se distingue sur le marché de la formation DevOps. Son approche axée sur la pratique, son programme complet, son accessibilité à tous les niveaux, ses enseignants expérimentés, son taux de réinsertion et sa note de satisfaction élevée en font du bootcamp la meilleure formation DevOps Engineer française pour ceux qui aspirent à changer de métier.