WhatsApp à distance en toute simplicité en 2023

Selon les dernières statistiques, WhatsApp compte 2 milliards d’utilisateurs par mois. Troisième réseau social le plus fréquenté au monde, WhatsApp est la messagerie sociale préférée des utilisateurs. Il n’est donc pas rare que de nombreuses personnes cherchent un moyen de surveiller WhatsApp à distance sans le téléphone cible pour assurer la sécurité d’un utilisateur.

WhatsApp peut-il être dangereux ?

Bien que protégée par chiffrement, WhatsApp est une plateforme incluant certains risques pour ses utilisateurs. En effet, depuis la pandémie de Covid-19, elle est devenue un canal accélérant les théories du complot.

Cette messagerie instantanée est souvent utilisée pour diffuser des rumeurs. Le danger est que ces fausses nouvelles aient un impact réel socialement et politiquement. Étant donné que WhatsApp peut être un vecteur de désinformation, il n’est pas étonnant que certaines personnes l’utilisent pour semer la méfiance à l’égard des institutions politiques et publiques.

Dès lors, il est important de protéger en ligne les utilisateurs plus jeunes. En effet, ceux-ci n’ont pas toujours l’esprit critique pour faire la part des choses. Une telle désinformation peut constituer un risque pour leur santé psychique.

Espionnage WhatsApp à distance revient ainsi à protéger des proches en ligne afin de nous assurer de leur bien-être psychique.

Si vous cherchez comment surveiller WhatsApp sans le téléphone cible, le plus simple est de recourir à une application de surveillance. Actuellement, la plus performante du marché est mSpy.

Avec mSpy, moyennant une somme modique d’abonnement, il est possible d’accéder à l’ensemble des messages envoyés et reçus par l’utilisateur. Sur votre propre panneau de commande, vous pouvez suivre tous les chats de votre cible sur cette plateforme. Vous accédez à des données telles que l’heure, la date, la fréquence et la durée de chaque appel WhatsApp.

Ensuite, vous pouvez consulter tout le contenu multimédia. Cela inclut les photos et vidéos partagées et stockées via WhatsApp.

Enfin, mSpy offre la possibilité de suivre toutes les activités de la cible sur WhatsApp. Pour cela, il suffit de vous connecter à votre compte et d’accéder à votre propre panneau de commande sur votre smartphone.

Autres solutions pour surveiller WhatsApp

Si vous cherchez comment surveiller WhatsApp à distance sans le téléphone cible, sachez qu’il existe deux autres solutions.

Exporter les messages par e-mail

Tout d’abord, il faudra que vous accédiez secrètement au téléphone cible pendant environ 30 secondes seulement. Toutefois, cette solution ne permet de consulter que les messages n’ayant pas été supprimés par la cible. Par conséquent, la surveillance en ligne des chats WhatsApp est impossible.

Voici comment procéder :

Saisissez-vous de l’appareil cible et exécutez WhatsApp

Ouvrez la conversation vous intéressant

Dans le coin supérieur droit du chat, appuyez sur les trois points du menu

Sélectionnez ensuite « Plus » puis « Exporter discussion » avec ou sans média

Sélectionnez Gmail pour exporter le chat à votre adresse e-mail.

Le recours à l’ingénierie sociale

L’ingénierie sociale est une méthode basée sur l’extraction d’informations confidentielles de l’utilisateur en le trompant. Plus aléatoire, cette solution consiste à saturer un utilisateur de messages, d’appels téléphoniques et d’e-mails pour l’inciter à fournir ses identifiants WhatsApp.

Toutefois, cette méthode est plus hasardeuse et requiert une certaine dose de psychologie.

Conclusion

Dans cet article, nous avons souligné le risque de désinformation auquel font face les utilisateurs sur WhatsApp. Deux méthodes existent pour surveiller WhatsApp gratuitement. Toutefois, celles-ci ne garantissent pas des résultats sûrs. Pour surveiller à WhatsApp à distance optimalement, la meilleure est solution est l’application de surveillance mSpy.