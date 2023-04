6 solutions alternatives à whatsapp en 2023 : Messagerie instantanée

Armand Colin L'impasse de la punition à l'école - 2e éd.: Des solutions alternatives en classe

Contrairement à une légende tenace, la « punition » à l'école est fréquente, et ce livre en donne les vrais chiffres, impressionnants. L'inflation punitive entraîne plus de difficultés – voire de violence – qu'elle n'en résout. Il faut d'autres so