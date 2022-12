5 façons d’intégrer les UGC dans son marketing

Aujourd’hui, les consommateurs sont les véritables décideurs du marché.

Il est pratiquement impossible de mener à bien une campagne marketing en ignorant leurs interactions.

Les contenus générés par les utilisateurs (User Generated Content) à propos d’une marque ou d’un service constituent un levier de prise de décision important pour les prospects.

La plupart des clients potentiels se basent sur les recommandations et les avis qui émanent des autres consommateurs.

Il est donc essentiel pour toute entreprise d’intégrer les UGC dans son e-marketing. Voici 5 manières d’y parvenir.

Collecter des UGC auprès des clients sur les réseaux sociaux

Les UGC sont constitués d’un ensemble de contenus qui peuvent prendre diverses formes : photos, textes, commentaires, avis, vidéos, etc. Ces contenus sont créés et diffusés par les clients sur plusieurs canaux digitaux.

Les réseaux sociaux constituent le canal de diffusion le plus utilisé par les clients. Ces plateformes ont porté l’UGC à un niveau supérieur. Cela a été possible grâce à la facilité de partage de contenu, aux likes et aux commentaires et au mécanisme viral de diffusion de l’information qu’ils permettent.

Les médias sociaux facilitent ainsi la collecte d’informations auprès des clients. Ils permettent à une marque de créer des liens avec ses consommateurs, au point de les amener à générer des contenus authentiques, qu’elle peut ensuite utiliser dans sa stratégie marketing.

Une manière simple de collecter des UGC consiste à demander aux clients de laisser des commentaires et des évaluations sur les réseaux sociaux en utilisant des hashtags.

En recueillant ces contenus générés par les utilisateurs en un seul endroit, une entreprise peut les analyser facilement. Elle pourra alors identifier les défis auxquels ces clients sont confrontés vis-à-vis de ses offres.

C’est grâce à ces contenus générés par les utilisateurs que les marques parviennent à recueillir des témoignages des clients satisfaits de leurs offres. Cela leur est également utile pour trouver des idées inspirantes pour le développement de nouveaux produits et services.

Utiliser les UGC comme témoignage sur son site web

Les UGC peuvent être utilisés comme témoignage sur un site web ou sur les pages des produits. C’est par ailleurs un excellent moyen pour une entreprise de mettre en avant ce que les clients disent de ses produits ou services. Faire usage de l’UGC pour développer son e-commerce est une stratégie marketing utilisée par les grandes marques.

Cela peut contribuer à renforcer la confiance des autres clients potentiels. Il faut cependant garder quelques points à l’esprit lors de l’usage du CGU comme témoignage.

Il faut tout d’abord s’assurer d’avoir l’autorisation de la personne qui a fourni le témoignage. Dans le cas contraire, il peut arriver que quelqu’un se décide à intenter un procès pour une fausse approbation. Une fois cette autorisation obtenue, il existe plusieurs façons de mettre en avant le témoignage sur un site internet.

Il est possible d’inclure le texte à un endroit approprié du site pour attirer l’attention des lecteurs dessus.

Cette option est idéale s’il n’y a qu’un ou deux témoignages.

Cela évite d’encombrer la plateforme avec trop de blocs de texte.

Il est par ailleurs possible de créer une page dédiée à chaque témoignage, ce qui permettra d’ajouter du contenu supplémentaire comme des images.

Ajouter des UGC à ses campagnes de marketing par courrier électronique

L’ajout de contenu généré par les utilisateurs à ses campagnes de marketing par courriel peut être un excellent moyen de stimuler l’engagement et de toucher un public plus large. Il peut s’agir de vidéos et d’images créées par les utilisateurs, mais aussi de critiques et de témoignages.

L’inclusion de CGU dans les e-mails peut contribuer à renforcer la confiance des abonnés et la crédibilité de l’entreprise, ainsi qu’à augmenter la probabilité que ces e-mails soient partagés.

Il existe de nombreuses façons d’incorporer le CGU dans les campagnes d’e-mail marketing. Il est tout d’abord possible de créer un programme de collaboration en matière de contenu avec ses clients et/ou utilisateurs.

Cela leur permettra d’élaborer du contenu qui pourra être utilisé dans des e-mails promotionnels. Il est également possible de mettre en place un système d’évaluation en ligne.

Il s’agit d’offrir à ses utilisateurs (et clients potentiels) la possibilité de laisser des avis sur son site ou dans un emplacement central en ligne. Cela aidera non seulement avec l’UGC, mais cela peut aussi améliorer l’engagement des clients et encourager plus de ventes.

Il est ensuite possible de créer une « boîte de dépôt UGC ». C’est un excellent outil pour stocker le contenu généré par les utilisateurs qui peut être utilisé dans des efforts de marketing futurs.

Partager les UGC sur son blog ou dans des articles en ligne

Les plateformes de blogs sont d’excellents canaux de diffusion des UGC. Elles sont très efficaces pour toucher le plus de monde possible sur le long terme. Diffuser du contenu UGC sur une page web à travers des articles en ligne aide à booster le trafic. C’est une technique SEO qui porte ses fruits. Le moteur de recherche Google ne fait pas vraiment de différence entre les contenus créés par une marque et ceux qui sont créés par des utilisateurs.

Le positionnement des pages et l’indexation s’appuient sur l’ensemble des contenus présents sur une plateforme. Cela se fait indépendamment de leur origine. On retrouve des UGC qui sont très relayés et deviennent la cible des recherches des internautes.

Ils deviennent ainsi des ressources qui participent au référencement lorsqu’ils sont intégrés sur un blog. Pour partager ces contenus générés par les utilisateurs sur son blog, il suffit de les insérer dans des articles ou de les mettre dans des catégories spécifiques.

Réutiliser les UGC dans le cadre de ses campagnes marketing

Il existe différentes façons de réutiliser les UGC pour ses campagnes marketing. La réussite dépend toutefois de la stratégie mise en place. Ces contenus générés par les utilisateurs peuvent par exemple être utilisés lors d’un événement avec des dispositifs comme le « Social Wall ».

Les visuels UGC apparaîtront sur un écran connecté, ce qui sera un levier de stimulation pour les clients potentiels et un vecteur d’image positive pour la marque.

Outre le cadre digital, il est possible de réutiliser des UGC sur des supports imprimés. De nombreuses grandes marques ont déjà eu recours à cette stratégie. Elles affichent sur des bâches les hashtags les plus populaires de leurs clients ou des photos selfies en guise de témoignage.

Quelle que soit la nature de campagnes marketing menées, il est possible d’y intégrer le UGC. Ces contenus sont très appréciés pour leur authenticité et renforcent la crédibilité de l’entreprise.