Au-delà d’une rémunération intéressante, la productivité et la qualité du travail produit par les collaborateurs dépendent essentiellement des conditions dans lesquelles ils sont placés. Aujourd’hui, la sélection des équipements de bureau joue un rôle fondamental dans la création d’un espace de travail confortable.

Les collaborateurs épanouis sont en effet plus engagés et performants dans l’exécution de leurs tâches. Dès lors, il devient impératif pour les entreprises de choisir soigneusement les équipements afin d’optimiser le confort de leurs équipes. Voici quelques conseils pour acquérir vos mobiliers professionnels.

Évaluer les besoins de vos collaborateurs

La compréhension des besoins spécifiques des collaborateurs va au-delà des aspects élémentaires. Renseignez-vous sur les exigences individuelles de chacun en termes d’espace de travail. L’objectif n’est pas forcément de créer un espace typique entièrement personnalisé pour un seul collaborateur.

Le plus important reste le confort et il faudra pour cela adapter l’espace à la nature des tâches et aux exigences technologiques particulières. À la fin de cette première étape, vous vous retrouverez certainement avec une liste incluant :

des postes de travail ergonomiques ;

des sièges adaptés ;

des équipements informatiques performants ;

d’autres accessoires facilitant le quotidien au bureau.

L’idéal est de privilégier l’ergonomie et les technologies performantes. Avec des équipements ergonomiques, vous contribuez à minimiser les risques de troubles musculo-squelettiques et à améliorer le confort général au travail.

Choisissez une option de financement

En matière d’équipements de bureau, la budgétisation de l’opération dépend de la taille de l’entreprise et de ses besoins. Parfois, il est peut-être plus ou moins intéressant d’acheter directement le matériel.

Quoi qu’il en soit, il est préférable d’évaluer toutes les options de financement disponibles afin d’opérer un choix économiquement viable.

L’achat direct implique un paiement initial complet et garantit la propriété immédiate des équipements. En revanche, le leasing permet aux entreprises d’utiliser le matériel moyennant des paiements périodiques tout en conservant la possibilité de les acquérir à la fin du contrat. Cette solution de financement intéressante offre un certain nombre d’avantages. Elle permet entre autres :

la conservation du capital ;

la possibilité de rester à la pointe de la technologie grâce à des mises à niveau fréquentes ;

la flexibilité en termes de contrat.

Bien sûr, il faudra évaluer attentivement les inconvénients potentiels tels que les coûts totaux plus élevés sur la durée du contrat et la perte de la propriété immédiate des équipements. Cependant, en règle générale, le leasing offre plus de flexibilité surtout lorsque le coût total est élevé. Vous pouvez conserver votre capital initial ou le réallouer à d’autres besoins essentiels ou investissements stratégiques.

Les deux critères de choix incontournables

Au-delà de l’ergonomie et de la santé des collaborateurs, vos choix d’équipements doivent également porter sur les fonctionnalités et surtout la durabilité.

Performances/fonctionnalités

La performance des équipements de bureau est directement liée à l’efficacité opérationnelle des collaborateurs. Les ordinateurs, les imprimantes, les logiciels et d’autres outils doivent répondre aux besoins de l’entreprise tout en tenant compte de ceux spécifiques à chaque employé.

Les agents doivent pouvoir accéder à des fonctionnalités avancées pour chaque outil intégré dans leur mode de travail. Pour l’exemple des logiciels, il est préférable de débloquer les versions payantes afin de garantir la pertinence à long terme et l’efficacité.

Durabilité des équipements

La qualité des équipements qu’il s’agisse de mobilier ou d’électronique est indispensable pour assurer un retour sur investissement satisfaisant. Dès vos premières acquisitions, optez pour des outils durables afin de réduire les coûts liés aux remplacements et réparations fréquents.

Si vous souhaitez limiter l’impact potentiel d’une telle opération d’achat sur la santé financière de votre entreprise, Onliz le Mag est une excellente ressource d’informations et d’offres qui devraient vous intéresser. Vous y trouverez une riche documentation sur le leasing et ses ouvertures. De facto, la qualité des matériaux à la fabrication influe directement sur la robustesse des équipements et sur le prix en général.

Sélectionner les fournisseurs

La sélection des fournisseurs fait partie de la série d’étapes finales pour équiper vos locaux et optimiser le confort des collaborateurs. Vous devez pour cela mener une évaluation approfondie des partenaires potentiels en vérifiant leur réputation, crédibilité et expérience dans le domaine des équipements de bureau. Pour ce faire, consultez :

des références clients ;

des retours d’expérience ;

des évaluations de la qualité de service.

En effet, il est stratégiquement important de sélectionner des partenaires fiables pour minimiser les risques liés à des retards, des erreurs ou des problèmes de qualité.

Une fois la liste des fournisseurs potentiels établie, la comparaison des offres peut commencer. Pour cela, évaluez les coûts, les délais de livraison, les garanties offertes, et les conditions contractuelles proposées.

Enfin, la qualité des services après-vente et de la maintenance n’est pas à prendre à la légère. Si un de vos fournisseurs propose par exemple l’installation gratuite des équipements, vous devrez peut-être prendre cela en compte dans votre sélection. Cependant, les éléments les plus importants sont l’apport de solutions rapides aux problèmes potentiels et un support client réactif