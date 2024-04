Comment Google protège nos boîtes de réception Gmail contre le spam et les désinscriptions

Contents









Dans le monde numérique d’aujourd’hui, il est devenu presque impossible d’échapper à l’encombrement constant de notre boîte de réception. Les marques et autres expéditeurs de courriels non sollicités inondent quotidiennement nos inboxes avec leurs newsletters, promotions et autres offres.Cependant, grâce aux efforts déployés par Google pour incorporer des outils pratiques et efficaces dans sa plateforme de messagerie, Gmail, nous pouvons maintenant gérer ces ennuis avec facilité.Google a récemment renforcé ses mesures de sécurité pour lutter contre le spam et les attaques de phishing sur son produit phare, Gmail. A partir d’avril 2024, la firme exigera que les expéditeurs qui envoient plus de 5 000 messages par jour aux comptes Gmail respectent un cadre spécifique.Pour aider les expéditeurs à se conformer à ces nouvelles exigences, Google leur enverra des erreurs temporaires contenant des codes d’erreur pour une partie seulement des messages qui ne respectent pas les critères.Le non-respect de ces exigences peut entraîner des problèmes de livraison tels que le refus d’e-mails ou la classification automatique dans les dossiers de spam des destinataires.Lire : messagerie Gmail anti-phishing Pendant plusieurs mois, Google a utilisé l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur sur Gmail. La principale caractéristique implémentée est un bouton nommé « Se désinscrire », qui permet à Gmail de gérer le processus de suppression de votre nom de la liste de diffusion d’un site.Bien qu’il ne fonctionne pas pour tous les e-mails, cette option couvre une large gamme de listes de diffusion et peut être utile lorsque vous souhaitez vous désabonner de plusieurs abonnements à la fois.Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Se désinscrire » situé à côté de l’adresse e-mail de l’expéditeur dans la version web de Gmail.Sur un smartphone, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l’écran, puis sur le bouton « Se désinscrire ». Cette fonctionnalité gagne en visibilité et en accessibilité sur les applications web et mobiles.Lire : Boîte mail Orange Google souligne que ses défenses basées sur l’IA bloquent près de 15 milliards d’e-mails indésirables par jour, protégeant ainsi les utilisateurs contre le spam, les attaques de phishing et les logiciels malveillants. Selon Neil Kumaran, chef de produit chez Gmail Security & Trust, « vous ne devriez pas avoir à vous soucier des normes de sécurité des e-mails, mais vous devriez plutôt pouvoir faire confiance à la source d’un courriel. »En conclusion, Google poursuit son engagement à améliorer l’expérience utilisateur de Gmail tout en renforçant sa lutte contre le spam et les cyberattaques. Grâce à ces améliorations constantes, nous pouvons profiter d’une expérience de messagerie plus sécurisée et moins encombrante. Alors, si vous êtes un utilisateur régulier de Gmail, n’hésitez pas à explorer et à utiliser ces fonctionnalités pour rendre votre quotidien plus simple et sûr.Lire : 5 outils pour créer une signature email personnalisée