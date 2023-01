Comment récupérer une story snap ?

Snapchat est un réseau social très répandu qui vous donne la possibilité de partager avec vos amis des photos et vidéos. Si cette application est devenue célèbre de nos jours, c’est en partie à cause de son côté éphémère. En effet, généralement utilisée comme messagerie, l’application Snapchat (disponible sur iPhone et Androïd) permet aux utilisateurs de prendre des vidéos ou photos, de l’envoyer à un ou plusieurs destinataires.

Ceux-ci ne les voient qu’une fois, puis elles sont effacées automatiquement. Ce qui en fait un excellent outil pour un plan drague. Avec cette plateforme, vous allez discuter avec vos proches et amis sans laisser de traces. Mais ce ne sont pas seulement les discussions qui disparaissent. Le réseau social ne permet pas aussi de télécharger les stories comme c’est le cas avec d’autres applications sans oublier le fait qu’elles sont provisoires.

Un véritable coup dur pour les abonnés. Mais saviez-vous qu’il existe d’autres alternatives pour télécharger les stories Snapchat ? Bien sûr ! On vous révèle tout.

Vous avez pris une belle photo ou une magnifique vidéo pour alimenter votre Story Snapchat ? Malheureusement, nous portons à votre connaissance qu’elle ne sera accessible que pour un certain temps, que ce soit pour vous ou vos contacts. En effet, de façon naturelle, Snapchat supprime l’historique des photos et vidéos de la story snapchat après 24 h.

Cependant, ne vous inquiétez pas, puisque nous avons trouvé des solutions pour remettre la main sur ces fichiers déjà disparus. Généralement, vos sories snaps sont prises par votre appareil photo. Cela voudra dire que vos snaps sont avant tout enregistrés sur votre smartphone au cours du téléchargement sur l’application Snapchat.

Après les avoir envoyés à vos amis, ils sont par la suite nettoyés. Si vous possédez un téléphone Android, vous avez la possibilité de récupérer vos snaps dans le dossier « cache » enregistré avec l’extension.

Il existe également une deuxième option, celle de demander à Snapchat de vous envoyer vos données personnelles.

Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte Snapchat sur navigateur et choisir l’option « My Data » et cliquez sur « Submit Request » dans le menu de gestion du compte qui va apparaître.

Ensuite, vous allez recevoir un mail qui va vous renvoyer sur la page « My Data » de Snapchat. Sur cette page, un dossier ZIP vous attend. Cliquez dessus pour le télécharger.

Désormais, vous détenez toutes les données que Snapchat détient sur vous à savoir :

l’historique du compte ;

le profil démographique ;

les publications les plus consultées ;

le récapitulatif des actions effectuées (nombre de chats, geofilters etc.)…

Pour ce qui est des photos et vidéos que vous avez publiquement publiées, elles sont rangées dans le dossier « shared_story ».

Il est important de notifier que la récupération d’une story snap n’est pas garantie à 100 %.

Dans le cas où vous n’auriez pas enregistré un snap sur votre téléphone et il a été supprimé, voici des astuces pour le récupérer.

Tous les appareils Android sont liés à un compte Google. Cela vous permet de sauvegarder vos clichés sur le cloud. Si vous activez également la synchronisation des données Snapchat avec votre compte Google, il vous sera facile de récupérer vos clichés non enregistrés.

Pour ce faire, rendez-vous dans votre compte Google, naviguez vers Google Photos et visualisez toutes les photos qui sont sauvegardées sur le cloud. Vous pouvez choisir les clichés voulus et les télécharger sur le support local. Par la suite, il faudra les transférer également sur votre Android.

Souvent, les utilisateurs d’iPhone font appel à iTunes pour sauvegarder le contenu de leur appareil. Si un backup existant est présent sur iTunes, il est possible de le restaurer sur votre appareil. Pour ce faire, vous devez d’abord vous connecter au système et lancez iTunes sur iPhone.

Choisissez l’iPhone dans la section Appareils et allez à sa page Résumé. Vous allez voir les solutions pour sauvegarder et restaurer votre appareil dans la section Backups. Appuyez sur le bouton « Restore iPhone » pour continuer.

Il est aussi possible de recourir à iCloud pour sauvegarder leurs données. Vous avez le choix entre restaurer l’intégralité de la sauvegarde ou vous rendre sur le site web d’iCloud pour récupérer des clichés particuliers. Il suffit de vous rendre sur le compte officiel d’iCloud et vous identifier sur votre compte. Vous trouverez vos clichés et vous pourrez choisir les photos souhaitées.

Par la suite, cliquez sur l’icône de téléchargement pour les enregistrer sur le stockage local.

Par ailleurs, il est aussi possible de récupérer les souvenirs Snapchat non enregistrés en utilisant un logiciel comme Recoverit.

Le principe avec les snaps est qu’ils sont aussitôt supprimés lorsqu’ils ont été ouverts. Mais pour le bonheur de ses utilisateurs, Snapchat a mis jour de nouvelles fonctionnalités qui permettent d’utiliser l’application de façon beaucoup plus convenable. C’est l’exemple de la fonction « Replay » qui vous permet de revoir un snap que vous avez reçu il y a longtemps.

Généralement, cette fonctionnalité doit être activée par défaut sur les téléphones Android. Pour l’utiliser, vous aurez à juste appuyer sur le message reçu et garder cette pression afin de lancer la lecture. Cependant, sachez qu’il n’est possible de revoir un snap par jour. Si vous dépassez ce nombre, le réseau social refuse l’accès aux autres snaps reçus. Vous devez dans ce cas attendre qu’une autre 24 h arrive.

Il n’est pas rare de tomber sur des contenus de stories d’amis beaucoup plus attrayants. Il nous vient à l’idée de les sauvegarder pour une autre fois. Pour y arriver, il existe deux options très simples.

S’il arrivait que vous tombiez sur une photo qui vous plaît, vous pouvez faire une capture d’écran. Toutefois, il est important de savoir que Snapchat a mis en place un système de surveillance qui enverra rapidement une notification signalant votre action au propriétaire de la story. Mais vous pouvez contourner ce système en activant le mode avion du téléphone avant de procéder à la capture d’écran.

Pour réussir cette méthode, il faudra utiliser un second téléphone pour sauvegarder la vidéo pendant que vous la jouez. Même si cette technique vous semble banale, ses résultats sont un peu plus concrets. Le seul souci est la qualité du son et de la vidéo qui peut différer. En faisant tout dans les normes, vous pouvez avoir une bonne copie de la vidéo que vous avez vue sur la story.