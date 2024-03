Exosquelette : vers la fin des tâches pénibles au travail ?

Les exosquelettes sont des structures mécaniques externes conçues pour être portées par des individus, dans le but d’améliorer leur force physique, leur endurance, et de réduire le risque de blessures, en particulier dans le contexte professionnel. Cette technologie représente une avancée prometteuse pour réduire la pénibilité de certaines tâches sur les lieux de travail, notamment dans les secteurs industriels, de la construction, de la santé et de la logistique.

Cependant, est-ce la solution idéale ou existe-t-il des risques à son utilisation ? Découvrons cela en détail à travers cet article.

Potentiel d’amélioration de la sécurité et de la productivité

Les exosquelettes sont conçus pour soutenir le corps humain lors de l’exécution de tâches physiquement exigeantes, réduisant ainsi la fatigue musculaire et le risque de lésions. En fournissant un soutien physique additionnel, ils permettent aux travailleurs de soulever des charges plus lourdes, de maintenir des postures de travail inconfortables pendant de plus longues périodes, et d’exécuter des tâches répétitives avec un risque moindre de blessures liées à l’effort ou à la posture.

Types d’exosquelettes et applications

Il existe principalement deux types d’exosquelettes : actifs et passifs. Les exosquelettes actifs utilisent des sources d’énergie électrique pour fournir une assistance mécanique active, tandis que les passifs utilisent le poids et les mouvements du corps pour générer un soutien sans recourir à une source d’énergie externe.

Ces technologies trouvent des applications dans divers domaines, tels que :

Industrie : amélioration de la manutention de charges lourdes.

: amélioration de la manutention de charges lourdes. Construction : soutien lors du port de matériaux ou de l’utilisation d’outils lourds.

: soutien lors du port de matériaux ou de l’utilisation d’outils lourds. Médical et soins de santé : assistance pour le personnel soignant dans le déplacement des patients.

: assistance pour le personnel soignant dans le déplacement des patients. Militaire : amélioration de la capacité des soldats à transporter des équipements.

Les idées reçues sur les exosquelettes

Face à l’augmentation des troubles musculosquelettiques (TMS) et à la présence croissante de seniors parmi les travailleurs, les exosquelettes émergent comme une solution potentielle pour améliorer les conditions de travail en allégeant la charge physique. Ces dispositifs, mécaniques ou textiles, sont portés par les employés pour fournir une assistance physique, augmentant la force ou facilitant les mouvements.

Cependant, il est essentiel d’effectuer une évaluation approfondie des besoins spécifiques avant de considérer l’achat d’un exosquelette, sachant que la plupart ne sont pas robotisés et fonctionnent grâce à la restitution d’énergie mécanique via des systèmes élastiques ou à ressorts.

Il est important de dissiper certaines idées reçues :

Les exosquelettes ne sont pas tous robotisés.

Ils peuvent limiter certaines contraintes biomécaniques, mais ne réduisent pas nécessairement la répétitivité des gestes ni ne préviennent tous les TMS.

Bien qu’ils puissent réduire localement les efforts musculaires, leur usage peut augmenter l’effort physique global en mobilisant d’autres ressources.

Ils ne conviennent pas automatiquement à tous les employés, en raison de différences individuelles en morphologie et en santé.

L’utilisation d’exosquelettes peut présenter des risques qu’il faut évaluer, tels que des risques mécaniques, physiques et cognitifs.

Ils ne sont pas adaptés à toutes les situations de travail sans une analyse préalable.

L’adoption d’un exosquelette nécessite une phase de test, de formation et d’ajustement des conditions de travail.

Leur utilisation peut initialement ralentir la réalisation des tâches, mais pourrait être bénéfique à long terme en réduisant le risque de TMS et en améliorant la productivité.

En conclusion, l’évaluation de l’aptitude à utiliser un exosquelette est indispensable, ainsi que l’analyse des situations de travail pour lesquelles ils sont envisagés. L’intégration réussie d’exosquelettes demande une réflexion approfondie, une planification minutieuse, et une collaboration avec les services de santé au travail pour assurer qu’ils répondent bien aux besoins des salariés tout en améliorant leur sécurité et leur bien-être. Dans ce cadre, la société de cobotique Cobo4you vous accompagne de A à Z dans l’évaluation, l’audit et la mise en place de votre projet.

Défis et horizon 2030

Les exosquelettes ou robots à assistance physique (RAP) promettent de révolutionner le monde du travail en réduisant la charge physique et en prévenant les troubles musculosquelettiques (TMS), mais leur intégration soulève plusieurs défis significatifs à l’horizon 2030. Voici les principaux défis identifiés par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) :

Défis d’intégration

L’introduction des exosquelettes dans le milieu professionnel nécessite une démarche réfléchie qui prend en compte le véritable besoin de l’entreprise et la nature spécifique de l’assistance requise par les opérateurs. Il ne suffit pas d’ajouter un dispositif sans considérer son impact sur les compétences et l’expérience des travailleurs. Une méthode d’intégration soigneusement conçue est essentielle pour éviter que la solution n’introduise de nouveaux problèmes.

Santé et sécurité

Bien que conçus pour assister physiquement les travailleurs, les exosquelettes peuvent, sans une intégration appropriée, déplacer la contrainte physique vers d’autres muscles ou parties du corps, entraînant potentiellement de nouvelles formes de TMS ou d’autres problèmes de santé.

Productivité vs santé

L’objectif premier de l’implémentation des exosquelettes n’est pas d’augmenter la productivité mais de préserver la santé des opérateurs. Une approche qui se concentre uniquement sur l’amélioration de la performance sans résoudre les problèmes de santé sous-jacents est vouée à l’échec.

Acceptabilité et adaptation

Le succès de l’adoption des exosquelettes dépend largement de leur acceptabilité parmi les travailleurs. Cela inclut des considérations physiques, psychosociales, et organisationnelles, telles que le confort, la gêne potentielle dans les mouvements, l’impact sur les conditions de travail, et la perception par les collègues.

Formation et accompagnement

Une familiarisation, formation et accompagnement adéquats des travailleurs sont cruciaux pour garantir une utilisation efficace et sûre des exosquelettes. Cela permet également de faciliter leur acceptation et d’assurer que les dispositifs sont utilisés de manière optimale.

