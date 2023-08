Le Futur de l’Assistance Vocale : Comment Google Assistant, Inspiré par ChatGPT et Bard, Va Redéfinir l’Interaction avec les IA !

Sena Stryker Bluetooth Full Face Helmet Blanc L

Google Assistant Prépare une Mise à Jour Révolutionnaire : L’Ère de ChatGPT et Bard Arrive !

Google prévoit une transformation majeure de son Assistant en utilisant des modèles de langage avancés tels que ChatGPT et Bard. Initialement lancé en 2016, l’Assistant Google est un assistant personnel intelligent opérant sur divers appareils nomades.

Cette mise à jour implique une restructuration des équipes pour orchestrer la transition. Les fonctionnalités actuelles, telles que la configuration de réveils, les recherches d’informations, le GPS et la musique, seront considérablement enrichies.

D’après Axios, Google s’apprête à améliorer son Assistant à l’aide de modèles de langage puissants semblables à ceux qui alimentent ChatGPT et Bard. L’équipe chargée de ce projet a commencé à travailler sur l’intégration de ces modèles, en commençant par la version mobile. Cette transition a nécessité la restructuration de l’équipe, incluant des licenciements pour former une équipe plus resserrée.

Google Assistant se Réinvente avec le Pouvoir de ChatGPT et Bard !

Google Assistant adoptera potentiellement la technologie LaMDA, également utilisée dans le chatbot Bard, pour répondre à des questions en se basant sur les informations collectées sur le Web. Jennifer Rodstrom, porte-parole de Google, a exprimé l’engagement de l’entreprise à offrir des expériences de haute qualité à des centaines de millions d’utilisateurs mensuels de l’Assistant. Les responsables de Google, Peeyush Ranjan et Duke Dukellis, manifestent leur enthousiasme quant à l’avenir prometteur de l’Assistant.

Cependant, les détails spécifiques des nouvelles fonctionnalités demeurent secrets pour l’instant. Il reste à voir quand cette mise à jour sera déployée pour l’ensemble des utilisateurs. Récemment, Google Assistant a déjà apporté des améliorations en remplaçant Speech Services sur Google Maps, permettant une reconnaissance vocale plus rapide et précise.

ChatGPT : Redéfinir la Conversation avec l’Intelligence Artificielle

ChatGPT est l’une des avancées les plus impressionnantes dans le domaine de l’intelligence artificielle conversationnelle. Développé par OpenAI, ChatGPT est un modèle de langage basé sur la même architecture qui a propulsé la série des GPT. Il est spécialement formé pour engager des conversations fluides et naturelles avec les utilisateurs.

Bard : Élever l’IA au Niveau de la Créativité Artistique

Bard, une création révolutionnaire d’OpenAI, incarne l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine artistique et créatif. Basé sur la technologie LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), Bard est spécialement conçu pour interagir en tant que personnage historique ou fictif, et pour composer des poèmes, des chansons et des textes littéraires.

Autre article : dite Ok Google

Google Assistant est généralement préinstallé sur la plupart des appareils Android, tels que les smartphones et les tablettes.

Si vous possédez un appareil Android, il y a de fortes chances que Google Assistant soit déjà disponible. Pour activer Google Assistant, vous pouvez suivre ces étapes :

Appuyez et maintenez le bouton d’accueil ou le bouton dédié à l’activation vocale (si disponible) sur votre appareil Android. Si c’est la première fois que vous l’utilisez, suivez les instructions pour configurer Google Assistant, y compris la personnalisation de certains paramètres.

Si vous utilisez un appareil iOS, vous pouvez télécharger Google Assistant depuis l’App Store. Voici comment le faire :

Ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS. Recherchez “Google Assistant” à l’aide de la barre de recherche en haut de l’écran. Cliquez sur l’application “Google Assistant” dans les résultats de la recherche. Cliquez sur le bouton “Télécharger” pour installer l’application sur votre appareil.

Une fois que vous avez téléchargé et installé Google Assistant, vous pouvez l’ouvrir et suivre les instructions pour le configurer et commencer à l’utiliser. Veuillez noter que les fonctionnalités spécifiques de Google Assistant peuvent varier en fonction de votre région et de la version de l’application.

Pour engager une conversation avec Google, vous pouvez utiliser un dispositif compatible avec l’Assistant Google, comme un smartphone, une enceinte intelligente ou un autre appareil connecté. Voici comment procéder :

Activation Vocale : Si votre appareil prend en charge l’activation vocale, dites simplement “OK Google” ou “Hey Google” pour lancer l’Assistant. Bouton d’Activation : Sur certains appareils, vous pouvez appuyer sur un bouton dédié pour activer l’Assistant Google. Sur les smartphones Android, maintenez le bouton d’accueil enfoncé. Lancement d’une Question ou d’une Commande : Une fois que l’Assistant est actif, posez-lui une question ou donnez-lui une commande. Par exemple, vous pouvez demander “Quelle est la météo aujourd’hui ?” ou “Rappelle-moi de prendre rendez-vous demain à 15 heures.” Engager la Conversation : L’Assistant Google répondra à votre requête, et vous pourrez poursuivre la conversation en posant d’autres questions ou en donnant d’autres commandes. L’Assistant essaiera de comprendre le contexte de la conversation pour fournir des réponses pertinentes. Commandes Vocales Additionnelles : Vous pouvez utiliser des commandes vocales pour effectuer diverses tâches, comme envoyer des messages, passer des appels, jouer de la musique, obtenir des informations sur des lieux, des horaires de films, etc.

Si vous souhaitez personnaliser la commande vocale pour activer l’Assistant Google, sachez que, jusqu’à ma dernière mise à jour en septembre 2021, il n’était pas possible de modifier la commande “OK Google” ou “Hey Google”. Cependant, Google peut mettre à jour cette fonctionnalité à l’avenir.

Pour l’instant, la commande vocale est définie par défaut en fonction de votre appareil, mais il est recommandé de consulter les paramètres de votre appareil et l’application Google pour vérifier si de nouvelles options de personnalisation ont été ajoutées. Gardez à l’esprit que la modification de la commande vocale peut également affecter la reconnaissance vocale et la réactivité de l’Assistant.