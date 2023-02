Les PDF sont-ils plus sûrs que les autres types de fichiers ?

Les fichiers PDF sont un moyen populaire de partager des fichiers, mais ils sont aussi souvent utilisés à des fins de sécurité. Pour autant, les PDF ne sont pas nécessairement plus sûrs que d’autres types de fichiers comme les documents Word ou les images JPEG.

Vous pouvez toujours modifier un PDF sans autorisation, même si cela demande un certain travail.

Malgré tout, si vous voulez partager des choses avec d’autres personnes sans vous soucier qu’elles soient modifiées ou supprimées accidentellement par quelqu’un d’autre, il est peut-être préférable d’utiliser un PDF plutôt qu’un autre format de fichier.

Les PDF sont populaires pour de nombreuses raisons

La principale raison pour laquelle les PDF sont si populaires est qu’ils conservent le même look sur tous les ordinateurs. Ils sont donc idéaux pour envoyer des documents à des personnes qui utilisent des logiciels différents, voire des systèmes d’exploitation différents.

Les PDF fonctionnent également bien en tant que format d’archivage, car ils sont faciles à créer et ne requièrent aucune exigence particulière : il vous suffit d’ouvrir un traitement de texte et d’enregistrer votre fichier au format PDF.

Ils conviennent également si vous avez besoin de lire quelque chose sur votre ordinateur plutôt que de l’imprimer (par exemple, si vous voulez garder la trace des modifications apportées lors de l’édition d’un document). En outre, ils sont faciles à regrouper : il suffit de fusionner des PDF pour créer un document complet aux mêmes caractéristiques de formatage !

Les PDF peuvent être créés à partir de sources différentes

Les PDF peuvent être créés à partir d’une grande diversité de sources. Vous pouvez les créer à partir de Word, Excel, PowerPoint, JPEG et d’autres programmes. Vous pouvez également créer des PDF à partir de documents ou d’images numérisés. De même, vous pouvez convertir vos PDF en fichiers Word, Excel et PowerPoint si vous le souhaitez… et les reconvertir en PDF à nouveau si nécessaire !

Il existe de nombreuses raisons de convertir un PDF en Word, Excel ou PowerPoint. Vous pouvez vouloir modifier le contenu du fichier, par exemple. Ou vous pouvez avoir besoin de le renvoyer à quelqu’un dans un format modifiable afin qu’il puisse apporter lui-même des modifications.

Les PDF sont difficiles à modifier

Lorsque vous créez un PDF, il est difficile ensuite de modifier le contenu du fichier. Vous avez besoin d’un logiciel spécial pour le faire et, même dans ce cas, ce n’est pas facile. En effet, chaque page de votre document a été fractionnée en morceaux individuels qui ne peuvent être réorganisés ou supprimés sans affecter les autres pages de votre document. La solution à ce problème est d’utiliser un programme qui vous permet d’éditer des PDF en toute simplicité. La meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser Adobe Acrobat Pro, qui a été spécialement conçu pour modifier les PDF.

Vous avez besoin du bon logiciel pour modifier un PDF

Vous avez besoin du bon logiciel pour modifier ou créer un PDF. Le format de fichier n’est pas conçu pour être édité, vous aurez donc besoin d’une application comme Adobe Acrobat Pro ou l’application « Aperçu » d’Apple qui peut ouvrir et éditer des documents dans ce format. Cependant, même si vous avez accès à ces types de programmes sur votre ordinateur, il n’est pas garanti que tout le monde en ait un aussi ou même qu’ils sachent comment les utiliser. Par exemple : imaginez partager un document avec quelqu’un qui n’a aucun logiciel d’édition installé sur son ordinateur ? Il pourrait essayer d’ouvrir le fichier à l’aide d’un autre programme comme Wordpad, mais il n’ira probablement pas très loin sans l’aide d’une personne qui sait comment ce genre de choses fonctionne !

Si un PDF est protégé, il est impossible de le modifier

Si un PDF est verrouillé par vos soins pour empêcher la modification, il est extrêmement difficile, voire impossible, de le modifier sans un mot de passe. Les PDF verrouillés peuvent toujours être ouverts avec le logiciel adéquat, mais ils requièrent un mot de passe pour les déverrouiller. Si vous ne connaissez pas le mot de passe du PDF verrouillé, il n’y a aucun moyen de l’ouvrir, sauf si vous disposez d’un autre programme capable de passer outre ces mesures de sécurité (et même dans ce cas, la plupart des fichiers resteront illisibles s’ils ont été créés avec un logiciel PDF de qualité).

Si vous voulez vous assurer que personne ne peut lire votre fichier après qu’il a été crypté avec un logiciel de cryptage comme Adobe Acrobat Pro DC, envisagez d’utiliser la fonctionnalité de protection par mot de passe de ces programmes avant d’enregistrer votre document : soit en tant que version cryptée de lui-même dans son format natif, un processus appelé « autoprotection », soit directement en tant que fichier autoprotégé en choisissant cette option lors de la configuration des options de cryptage dans l’application elle-même. Cela garantit que, même si quelqu’un parvenait à accéder au contenu de votre document, il ne serait pas en mesure de passer le blocage sans d’abord tout déverrouiller par des techniques de décryptage telles que les attaques par force brute. Autrement dit, en utilisant de solides connaissances en informatique…

Si vous voulez de la sécurité, il est préférable de travailler avec des fichiers PDF

Si vous voulez de la sécurité, il est peut-être préférable de travailler avec des fichiers PDF. Ils peuvent être verrouillés pour empêcher toute modification et cryptés pour empêcher tout accès. Ils peuvent également être sécurisés par des mots de passe et des signatures numériques, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à pénétrer pour les pirates que d’autres types de fichiers. Les PDF sont également moins susceptibles d’être infectés par des logiciels malveillants, ils constituent donc une bonne option si vous voulez être sûr que les documents que vous partagez ne vont pas infecter quiconque les ouvre.

Les fichiers PDF constituent un excellent choix pour les documents sécurisés. Ils sont faciles à créer, ils ont le même look sur n’importe quel ordinateur et ils ne peuvent pas être facilement modifiés. Si vous voulez plus de sécurité que ce qu’offrent les autres types de fichiers, les PDF sont peut-être ce qu’il vous faut.