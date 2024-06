Moovit : l’assistant personnel pour les transports en commun, avec horaires et itinéraires

Découvrez Moovit, l’assistant personnel qui vous accompagne lors de vos déplacements en ville.

Moovit est une application mobile gratuite qui optimise vos trajets en transports en commun en proposant des itinéraires personnalisés et des horaires actualisés en temps réel.

Elle offre des alertes en temps réel pour retards ou déviations, et des fonctionnalités comme la réalité augmentée et des alertes pour descendre du véhicule.

Moovit est accessible à tous, y compris aux personnes souffrant de handicaps visuels ou moteurs, grâce à ses options d’accessibilité.

L’application repose sur une communauté d’utilisateurs actifs qui contribuent à l’amélioration des informations et des services.

Comment fonctionne Moovit ?

Des itinéraires optimisés et adaptés à vos préférences

Le temps de parcours total (en combinant marche à pied et transports en commun) ; Le nombre de changements ou correspondances entre différentes lignes ou modes de transport ; La distance totale parcourue à pied ; Les horaires d’arrivée et de départ souhaités.

Un compagnon de voyage intelligent et réactif

Des services additionnels pour être encore mieux accompagné(e)

Alertes pour descendre du véhicule : Moovit vous prévient lorsque votre arrêt approche, pour éviter les oublis et dépasser votre destination.

: Moovit vous prévient lorsque votre arrêt approche, pour éviter les oublis et dépasser votre destination. Plans des stations en 3D : visualisez la disposition des quais et des sorties de certaines stations ou gares, pour mieux vous situer et choisir le trajet le plus efficace ;

: visualisez la disposition des quais et des sorties de certaines stations ou gares, pour mieux vous situer et choisir le trajet le plus efficace ; Horaires et disponibilités des vélos en libre-service : vérifiez combien de vélos sont disponibles à une station, pour planifier vos trajets ou trouver une alternative en cas de besoin.

: vérifiez combien de vélos sont disponibles à une station, pour planifier vos trajets ou trouver une alternative en cas de besoin. Réalité augmentée : trouvez facilement les arrêts et stations de transport en commun autour de vous grâce à la réalité augmentée, pour un guidage plus fiable et intuitif.

Une application pensée pour tous

Compatibilité avec les dispositifs d’assistance visuelle et vocale : les personnes souffrant de déficience visuelle peuvent profiter pleinement des fonctionnalités de Moovit grâce à sa compatibilité avec les outils d’accessibilité intégrés dans les smartphones.

: les personnes souffrant de déficience visuelle peuvent profiter pleinement des fonctionnalités de Moovit grâce à sa compatibilité avec les outils d’accessibilité intégrés dans les smartphones. Taille du texte ajustable : pour faciliter la lecture sur l’écran, il est possible de modifier la taille des caractères selon votre préférence.

: pour faciliter la lecture sur l’écran, il est possible de modifier la taille des caractères selon votre préférence. Fonction « wheelchair friendly » : cette option permet aux utilisateurs en fauteuil roulant de rechercher des itinéraires adaptés à leur situation.

Un outil collaboratif et évolutif

Rendez-vous sur Moovit pour rejoindre l’aventure !

