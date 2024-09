Quelles compétences informatiques seront les plus recherchées en 2024 ?

Formation en informatique en ligne : quelles sont les compétences les plus demandées en 2024 ?

Le monde du travail aujourd’hui est tel que les meilleurs talents qui parviennent à se démarquer sont surtout ceux qui disposent de compétences en informatique. En effet, avec l’essor des technologies numériques et la digitalisation, la demande en experts en informatique est de plus en plus croissante dans les entreprises.

Pour s’adapter à cette réalité et se rendre indispensables sur le marché, bon nombre d’étudiants et même de professionnels convergent vers les formations en informatique en ligne.

Et si cette option présente des avantages indéniables, il est encore plus important de choisir les métiers de l’informatique les plus prometteurs en 2024 pour espérer un réel épanouissement professionnel.

Ce que vous devez retenir :

🛡️ La cybersécurité reste une compétence cruciale en 2024, avec une forte demande pour protéger les systèmes d’information contre les cyberattaques.

🤖 Les connaissances en intelligence artificielle et machine learning sont essentielles pour l’automatisation des processus et l’optimisation des performances des entreprises.

💻 Le développement logiciel, le DevOps, et la maîtrise des technologies comme le Cloud Computing et la blockchain sont fortement recherchés par les entreprises.

🎨 Les compétences en UX/UI Design sont indispensables pour créer des produits numériques attrayants et performants, facilitant ainsi la conversion des utilisateurs.

Les compétences en informatique les plus demandées en 2024

En 2024, on distingue plusieurs métiers de l’informatique dont la demande domine le marché de l’emploi. Il s’agit, pour la plupart, de compétences que vous pouvez acquérir à l’issue d’une formation en informatique en ligne de Alphorm.com.

Cybersécurité

Les cyberattaques et les violations de données touchent chaque année des milliers d’entreprises en France et dans le monde. Cette menace croissante oblige les entreprises à recourir à des professionnels en sécurité informatique, pouvant garantir la protection de leurs systèmes d’information et de leurs données sensibles.

Ainsi, avoir de solides compétences en cybersécurité peut, à coup sûr, vous ouvrir la porte à de nombreuses opportunités de carrière. Votre rôle sera, entre autres, de prévenir les attaques ou de réagir face aux cyberattaques ayant déjà eu lieu, en prenant des mesures adéquates pour limiter les dégâts.

Intelligence artificielle et machine learning

L’automatisation des processus est un must pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur productivité et rester compétitives en 2024. Des logiciels sophistiqués sont chaque jour développés pour simplifier les tâches répétitives et limiter les risques d’erreurs, rendant les entreprises plus autonomes et plus performantes.

La mise en œuvre des technologies révolutionnaires comme l’intelligence artificielle et la machine learning est, toutefois, incontournable pour atteindre ces objectifs. Lorsque vous avez des connaissances poussées dans les IA et dans les techniques de machine learning, vous devez alors une valeur sûre dans le monde du travail

Autres compétences en informatique très demandées en 2024

Les tendances emploi informatique ne se limitent pas au domaine de la cybersécurité et de l’IA. De nombreuses autres compétences sont également très prisées, notamment :

Développement de logiciels et DevOps : la maîtrise des langages de programmation comme Python et JavaScript, ainsi que des méthodologies DevOps, est indispensable pour le développement rapide et efficace de logiciels. Avec les besoins de solutions numériques de plus en plus performantes dans les entreprises, des compétences en développement de logiciels et DevOps sont constamment recherchés ;

Data Science et Big Data : l’analyse, la visualisation et la gestion de grandes quantités de données sont des compétences fortement recherchées dans les organisations dont le fonctionnement repose principalement sur les données numériques. En tant que spécialiste de la data science, vous pourrez être sollicité de tout part, pour accompagner les entreprises dans leur prise de décisions, en interprétant leurs données. Pour ce faire, il vous faudra maîtriser des langages de programmation tels que Python, SQL et des outils analytiques comme Excel ;

Cloud Computing : la migration massive des entreprises vers le cloud entraîne une hausse fulgurante de demandes de compétences en gestion des infrastructures cloud comme AWS, Azure et Google Cloud ;

Blockchain : la maîtrise de la technologie blockchain fait partie des compétences en informatique 2024 les plus prisées. Ce savoir-faire trouve son utilité dans plusieurs domaines, y compris dans les secteurs de la finance, des assurances et de la logistique. Cliquez ici pour en apprendre un peu plus sur la technologie blockchain ;

UX/UI Design : en 2024, les produits numériques (sites web, e-commerce, etc.) qui convertissent réellement sont aussi ceux qui proposent un design d’expérience utilisateur et d’interface utilisateur super attrayant. Si vous maîtrisez les compétences en UX/UI, vous n’aurez donc aucun mal à trouver des opportunités sur le marché.

Pourquoi choisir une formation en ligne pour développer ses compétences ?

Le choix des formations en ligne, en particulier en informatique, vous offre une flexibilité inégalée. Que vous soyez un étudiant ou un professionnel en activité, cette option vous permet d’acquérir autant de compétences que vous souhaitez, et ce, à votre rythme. Les cours en ligne sont également très diversifiés et couvrent toutes les compétences en informatique 2024 les plus demandées et même au-delà. De plus, une bonne formation informatique en ligne est souvent accompagnée d’une certification reconnue qui renforce votre profil professionnel et vous donne de la valeur sur le marché.

Enfin, pour suivre une formation en information en ligne, l’idéal est de prioriser les domaines à fortes tendances d’emploi en 2024, comme la cybersécurité, le développement logiciel, L’IA, etc. Il convient également de bien choisir votre plateforme d’apprentissage, en misant sur la qualité et la richesse des contenus ainsi que sur le poids des certifications.

Vous souhaitez vous doter des compétences les plus demandées en informatique en 2024 ? Optez, dès maintenant, pour une formation en informatique en ligne de Alphorm.com et propulsez votre carrière vers de nouveaux sommets.