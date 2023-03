Cybersécurité : choisir la bonne école pour une carrière prometteuse

Avec l’essor des nouvelles technologies, du numérique et d’internet, la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure. Que ce soit pour les particuliers, les entreprises et même les organismes étatiques, les cybercriminels sont de véritables menaces.

Cela crée bien sûr de nouveaux besoins, les professionnels de la cybersécurité étant aujourd’hui des acteurs importants. Ils sont plébiscités de toute part pour assurer la protection des données et des informations personnelles.

La cybersécurité est devenue une carrière prometteuse, notamment pour les personnes qui choisissent la bonne école. Voici des pistes à suivre pour assurer un bel avenir dans ce domaine.

La cybersécurité, l’une des carrières les plus prometteuses pour l’avenir

La cybersécurité est une priorité pour tout le monde, particuliers ou professionnels. En effet, des données et des informations sensibles circulent sur le web. Les entreprises et les gouvernements doivent se protéger des cyberattaques. Pour ce faire, il leur faut des experts, formés et qualifiés dans une école spécialisée.

Ce qui est sûr, c’est que la cybersécurité offre une aubaine pour les jeunes qui veulent faire carrière dans un domaine évolutif qui recrute, avec un bon salaire. Les jeunes formés dans ce domaine n’ont pas de mal à trouver un travail et ont même plusieurs choix de carrière. Ils disposent du savoir-faire, des outils techniques et des bagages nécessaires pour être efficaces, créatifs et polyvalents.

Ils ont toutes les qualités requises pour répondre aux nouveaux besoins et problématiques qui peuvent se présenter. C’est une nécessité dans ce domaine complexe, dynamique et en constante évolution. Bien sûr, une bonne école de formation en cybersécurité va aussi former les étudiants au management et à l’éthique.

De nombreuses écoles dédiées aux programmes de cybersécurité

Actuellement, pour répondre aux besoins sur le marché, plusieurs écoles proposent des formations dans le domaine de la cybersécurité. Les jeunes et ceux qui sont en reconversion professionnelle peuvent choisir entre différentes formations, toutes axées sur la sécurité informatique.

En général, les formations sont ouvertes aux bacheliers et durent quelques années. Comme expliqué par les experts de la Cyber Management School, pour travailler dans la cybersécurité, il faut avoir :

un bac+2 en cybersécurité (BTS SN),

un diplôme obtenu après une formation de 2 ans,

un bac+3 en cybersécurité après une formation de 3 ans,

un bac+5 en cybersécurité après une formation de cinq ans.

Bien entendu, quel que soit le niveau d’études, l’apprenant n’aura aucun mal à trouver un travail, et ce, dès sa sortie de formation. L’école peut même l’aider à trouver son premier poste ou à se lancer dans son projet professionnel.

Plus le diplôme est important, plus le nouveau diplômé va avoir une bonne rémunération. Il peut postuler dans une entreprise et devenir salarié, se lancer en indépendant ou créer sa propre entreprise.

La formation en bac+3 en cybersécurité permet d’avoir une licence professionnelle informatique, parcours cyberdéfense ou spécialisation Sécurité informatique.

Après la licence, il est possible d’intégrer une école spécialisée qui propose une formation pour devenir ingénieur informatique. Avec un bac+5, la personne peut accéder à des postes de manager ou de chef de la sécurité informatique en entreprise, de hauts postes pour un avenir prometteur.

Choix d’une école de cybersécurité : les éléments à prendre en compte

Lors du choix de l’école spécialisée en cybersécurité, il est important d’observer plusieurs critères pour avoir une formation de qualité. En général, une école qui a une bonne réputation et qui est spécialisée dans le domaine du numérique et de l’informatique est toujours bien vue par les recruteurs.

Il faut tenir compte du programme d’études. L’on doit bien se renseigner dessus pour avoir un programme complet qui traite de tous les aspects de la cybersécurité. C’est aussi l’assurance de pouvoir choisir un parcours qui lui convient, pour exercer en tant qu’indépendant ou devenir salarié.

Il faut ensuite se fier à une école qui dispose d’un corps enseignant expérimenté. Ce sont souvent des professionnels passionnés et compétents, connus dans le domaine de la cybersécurité pour leur savoir-faire.

Bien sûr, leur réputation en tant qu’enseignants est aussi importante, parce que c’est une chose d’avoir des expériences et des connaissances, mais c’en est une autre de savoir les partager.

L’on doit enfin tenir compte des installations et des outils utilisés dans l’école. Pour avoir une formation de valeur, il faut vérifier que l’école dispose d’installations ultramodernes qui permettent aux étudiants de s’entraîner et de mettre en pratique leurs compétences.

Les étudiants ne doivent pas non plus hésiter à se renseigner sur l’école. Des retours d’expériences et des avis vont certainement émerger pour décider en toute connaissance de cause.