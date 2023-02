Comment activer les services de localisation sur Android ?

Les services de localisation sur Android sont des fonctionnalités indispensables à la bonne marche de tout appareil électronique sous Android. Ils facilitent en effet l’utilisation des applications en offrant des résultats adaptés à l’environnement de l’utilisateur.

Ces services sont notamment essentiels pour se servir de la géolocalisation. Toutefois, si les avantages liés à ces fonctionnalités sont multiples, de nombreuses personnes rencontrent encore des difficultés à bien s’en servir.

Comment activer les services de localisation sur son appareil Android pour en faire la meilleure expérience possible ? Cet article vous donne les réponses dont vous avez besoin !

Activer les services de localisation sur Android : les principales étapes

Les services de localisation encore appelés services géolocalisés sont intégrés dans tous les appareils fonctionnant sous Android. Ils sont reliés aussi bien à l’utilisation de l’appareil qu’à l’utilisation des applications qui y sont installées.

L’activation de ces fonctionnalités se fait à partir de l’application des paramètres. Il faut ainsi commencer par se rendre dans l’application « Paramètres » de l’appareil. Choisissez ensuite l’option localisation et activez-la.

Toutefois, le nom de l’option peut différer d’un appareil à un autre. Vous pouvez directement saisir « localisation » dans la barre de recherche de l’application des paramètres. Cette recherche renvoie généralement à l’emplacement de la fonctionnalité de localisation.

Vous recherchez une autre façon d’activer les services géolocalisés sur un mobile Android ? Dans certains cas, il est possible d’utiliser des raccourcis à cet effet. Pour ce faire, il suffit de défiler le volet de notifications en haut de l’écran pour voir les raccourcis disponibles.

Si vous avez l’option « Localisation », vous n’avez qu’à l’activer. Par ailleurs, pour bénéficier de la totalité des fonctionnalités des services de localisation certains paramétrages s’avèrent nécessaires. Outre l’activation de la localisation, il faut aussi activer le mode « Haute précision ».

Il permet de choisir la méthode de localisation la plus précise offerte par le système.

Avantages et inconvénients des services de localisation sur un appareil Android

Les services géolocalisés sur Android présentent de nombreux avantages dans la vie courante, mais aussi sur le plan professionnel. Cependant, ils ont également quelques limites.

Avantages d’activer les services de localisation sur Android

Le principal avantage de ces services est la géolocalisation. Grâce au GPS et aux technologies de localisation, il est facile et pratique d’avoir le bon itinéraire. Les services de localisation présentent l’emplacement actuel de l’utilisateur et le meilleur chemin à suivre pour se rendre à destination.

Ces services renseignent de même sur la météo. Les utilisateurs d’appareils Android sont souvent bien informés sur le temps qu’il fait et sur le temps qu’il fera dans les prochaines heures. Cette fonctionnalité permet en effet de faire avec les intempéries et de mieux organiser ses journées.

Les services localisés sont aussi très importants dans l’utilisation de certaines applications, les médias sociaux notamment. Pour cause, la majorité des contenus proposés sur ces plateformes dépendent en grande partie de la situation géographique.

Grâce aux services de localisation, les entreprises peuvent quant à elles mener des campagnes publicitaires bien ciblées. De façon parallèle, les utilisateurs des réseaux sociaux et les internautes bénéficient d’informations qui ont trait à leur zone géographique.

Inconvénients d’activer les services de localisation sur Android

Comme inconvénient des services de géolocalisation sur le système Android, on note qu’ils ont un impact négatif les batteries. L’activation de ces fonctionnalités est en effet une source importante de consommation d’énergie.

À long terme, leur utilisation peut considérablement réduire les capacités d’une batterie. De plus, les services géolocalisés peuvent être utilisés par des logiciels espions. Des personnes malveillantes peuvent y avoir accès pour vous espionner.

Assurez-vous donc d’utiliser des services de localisation parfaitement sécurisée.

Que faire en cas de dysfonctionnement des services de localisation sur Android ?

Les dysfonctionnements des services de localisation sur Android peuvent avoir diverses origines. Ils peuvent être dus à la non-activation de l’option « Localisation » ou encore à des problèmes de connexion par exemple.

Heureusement, des solutions toutes simples permettent de résoudre ces problèmes. Commencez par vérifier que l’option « Localisation » est vraiment activée. Vous pouvez rafraîchir en désactivant puis en réactivant.

La seconde solution à envisager est le basculement en mode avion. En effet, le mode avion permet de résoudre certains problèmes liés au GPS. Si le problème persiste toujours par contre, vérifiez l’état de la batterie ou assurez-vous que le mode « économie d’énergie » n’est pas activé.

De même, un faible niveau de batterie réduit les performances des services géolocalisés. Pour finir, vous pouvez redémarrer votre mobile, ajuster les paramètres de localisation du téléphone, procéder aux mises à jour des applications et du système.

Les services de localisation sur Android aident à faire une bien meilleure expérience de son appareil mobile. Des solutions simples comme le redémarrage ou les mises à jour permettent de régler d’éventuels dysfonctionnements de ces services.