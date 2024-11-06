Créer sa société : démarches administratives, annonces légales et formalités

5/5 - (79 votes)

Quelles sont les démarches d’immatriculation et d’annonces légales ?

L’immatriculation d’une entreprise constitue une étape cruciale et obligatoire pour tout entrepreneur souhaitant exercer une activité commerciale en toute légalité. Ce processus administratif, bien que parfois complexe, est indispensable afin de donner une existence juridique à votre société.

Cependant, avant de pouvoir immatriculer votre entreprise, plusieurs démarches préalables doivent être réalisées avec soin et rigueur. Parmi celles-ci, la publication d’une annonce légale revêt une importance particulière puisqu’elle permet d’informer les tiers de la création de votre structure. Découvrez les différentes étapes clés à suivre pour mener à bien votre projet entrepreneurial.

Immatriculation d’entreprise sans activité

Il est possible d’immatriculer une entreprise même si elle n’a pas encore d’activité effective. Cette démarche peut s’avérer judicieuse dans certaines situations, notamment lors d’une phase de transition comme la reprise d’un fonds de commerce. L’Immatriculation d’entreprise sans activité permet ainsi au futur gérant de mettre en œuvre les formalités nécessaires à la création de son entreprise. Le tout, en bénéficiant d’un délai supplémentaire pour lancer concrètement son activité.

Toutefois, il convient de noter que cette période d’inactivité ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, l’entreprise devra impérativement débuter son activité et en faire la déclaration auprès des organismes compétents. La procédure d’immatriculation sans activité reste identique à celle d’une création classique, à l’exception de l’objet social qui n’a pas besoin d’être précisé dans l’immédiat.

La rédaction des statuts juridiques

Avant de procéder à l’immatriculation de votre entreprise, il est primordial de rédiger ses statuts juridiques. Ces derniers constituent en quelque sorte la « Constitution » de votre société. Ils définissent les règles de fonctionnement, la répartition des pouvoirs et les relations entre les différents associés.

La rédaction des statuts doit faire l’objet d’une attention particulière, car ils engagent l’avenir de votre entreprise. Il est recommandé d’y inclure un maximum d’informations afin d’éviter d’avoir à les modifier ultérieurement, ce qui nécessiterait la publication d’une nouvelle annonce légale. Dans le cas spécifique d’une immatriculation sans activité, il peut être judicieux de solliciter l’aide d’un professionnel du droit pour optimiser la rédaction des statuts. Cela vous permettra de prendre en compte toutes les spécificités liées à votre situation et de sécuriser juridiquement votre projet.

Les statuts varient selon la forme juridique choisie pour votre entreprise (SARL, SAS, SA…). Ils sont généralement plus souples pour les SAS que pour les SARL dont de nombreuses clauses sont régies par la loi. Veillez à ce qu’ils soient adoptés selon les formes requises et qu’ils comportent toutes les mentions obligatoires.

La publication de l’annonce légale

Une fois les statuts rédigés, l’étape suivante consiste à publier une annonce légale de création d’entreprise. Cette formalité est obligatoire, que vous optiez pour une immatriculation avec ou sans activité. Elle a pour objectif d’informer les tiers de la naissance de votre société.

L’annonce légale doit paraître dans un journal d’annonces légales (JAL) habilité, sous format papier ou en ligne. Le JAL choisi doit impérativement être diffusé dans le département du siège social de votre entreprise.

Le dépôt du dossier d’immatriculation

Muni de vos statuts et de l’attestation de parution de votre annonce légale, vous pouvez désormais constituer votre dossier d’immatriculation. Celui-ci doit être déposé au greffe du Tribunal de commerce, au CFE (Centre de Formalités des Entreprises) ou en ligne sur le site du guichet unique.

Le dossier comporte plusieurs pièces justificatives dont la liste varie selon la forme juridique et l’activité de votre entreprise. En règle générale, vous devrez fournir une copie de vos statuts, l’attestation de parution, un justificatif de domiciliation, une pièce d’identité ainsi que les formulaires Cerfa adéquats.

Pour une immatriculation sans activité, certains documents ne pourront pas être joints dans l’immédiat, comme ceux relatifs aux autorisations d’exercice. Complétez toutefois votre dossier au maximum pour faciliter son traitement par les services compétents.

Après étude de votre demande, le greffe vous délivrera un extrait K-Bis qui atteste de l’existence légale de votre entreprise. Vous pourrez alors démarrer sereinement votre activité ou finaliser les dernières démarches si vous avez opté pour une immatriculation sans activité.

La déclaration de début d’activité

Pour officialiser ce début d’activité, vous devez remplir un formulaire de déclaration de modification (Cerfa M2) et y joindre les pièces justificatives requises. Ces documents sont à déposer au greffe ou au CFE compétent. Cette étape clôture définitivement le processus d’immatriculation de votre entreprise. Elle lui permet d’exercer son activité en toute légalité et de jouir de la plénitude de ses droits (ouverture d’un compte bancaire, embauche de salariés, demande de subventions…).

N’oubliez pas d’informer également les différents organismes de cette modification : impôts, Urssaf, caisses de retraite et de prévoyance… Vous devrez leur transmettre un certain nombre de documents spécifiques à votre situation. Une fois l’ensemble de ces formalités administratives remplies, votre entreprise sera définitivement opérationnelle. Vous pourrez alors vous consacrer pleinement au développement de votre activité.

Les coûts liés à l’immatriculation

L’immatriculation d’une entreprise engendre nécessairement des frais qu’il convient d’anticiper dans votre budget prévisionnel (ici). Leur montant varie selon la forme juridique choisie, le type d’activité exercée et les démarches effectuées.

Les principaux coûts à prévoir sont les suivants :

les frais de greffe pour l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM). Ils s’élèvent généralement à quelques dizaines d’euros ;

les honoraires du professionnel du droit (avocat, expert-comptable…) si vous faites appel à ses services pour la rédaction des statuts ou le montage juridique de votre projet . Ses tarifs dépendent de la complexité du dossier et du temps passé ;

. Ses tarifs dépendent de la complexité du dossier et du temps passé ; le coût de publication de l’annonce légale qui varie en fonction du département et du journal choisi . Comptez en moyenne entre 150 et 250 euros pour une annonce standard ;

. Comptez en moyenne entre 150 et 250 euros pour une annonce standard ; les éventuels droits d’enregistrement si un apport immobilier est réalisé lors de la constitution de votre société.

À ces frais s’ajoutent parfois des dépenses annexes comme l’achat de livres légaux, la domiciliation, l’assurance responsabilité civile professionnelle… Établissez un budget prévisionnel détaillé pour éviter les mauvaises surprises.

Immatriculation et protection de la marque

Lors des démarches d’immatriculation, il est primordial de protéger la marque et l’identité visuelle de votre entreprise. Cette étape est parfois négligée par les entrepreneurs, mais elle est pourtant essentielle pour sécuriser votre projet. Déposer sa marque auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) permet de s’assurer de sa disponibilité et d’empêcher quiconque de l’utiliser sans votre autorisation. Cette démarche vous garantit l’exclusivité d’usage sur vos produits et services.

Pour procéder à un dépôt de marque, vous devez vérifier en amont qu’elle est bien disponible en effectuant une recherche d’antériorité. Si c’est le cas, il vous faudra alors remplir un formulaire spécifique et régler les frais correspondants (environ 200 euros pour 10 ans de protection).

Une fois votre marque déposée, pensez à la mentionner sur tous vos supports de communication : site web, documents commerciaux, emballages… Apposer le symbole « ® » témoignera de sa protection et dissuadera d’éventuelles tentatives de plagiat. De la même manière, si vous avez créé un logo ou un visuel spécifique pour votre entreprise, déposez-le en tant que dessin et modèle pour empêcher toute reproduction non autorisée. Cette démarche s’effectue également auprès de l’INPI.