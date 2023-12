Les 8 devises les plus rentables pour trader sur le Forex

Le trading sur le Forex est une entreprise complexe et complexe. En fin de compte, il s’agit d’un marché qui comprend près de 200 devises.

Lorsqu’il s’agit de négocier n’importe quelle forme d’actif, choisir celui dans lequel investir représente l’un des défis les plus difficiles à relever. Dans le monde des actions, par exemple, les investisseurs ont du mal à décider s’ils souhaitent investir dans l’action Netflix bourse ou dans d’autres sociétés rentables comme Apple.

Heureusement, ce qui réduit la portée des options sur le Forex, c’est la rentabilité incontestable des huit principales devises mondiales, dont nous parlerons dans cet article.

1 – Le dollar américain (USD)

Le dollar américain est sans aucun doute la monnaie la plus échangée au monde. Et elle s’est également imposée depuis longtemps comme la principale monnaie de réserve au monde.

L’association de cette devise avec l’euro représente l’actif le plus négocié sur le marché des changes, représentant près d’un quart de tous les volumes de transactions quotidiens. Investir dans cette devise est généralement considéré comme une bonne pratique pour trader en ligne .

2 – L’euro (EUR)

L’EUR est la monnaie officielle de l’Union européenne (UE). En d’autres termes, il s’agit d’une monnaie qui reflète la force de cette importante région économique. Il est éloquent d’ une économie stable , solide et résiliente.

De plus, l’euro est la deuxième monnaie de réserve au monde, le risque d’investir dans ce type de monnaie est donc certainement réduit.

3 – Le yen japonais (JPY)

Le yen occupe la première place en tant que devise la plus négociée en Asie et est également considéré par de nombreux investisseurs comme une valeur relativement sûre sur le marché des changes.

Le principal aspect que vous devez surveiller si vous souhaitez investir dans cette devise est le prix mondial du pétrole. L’économie japonaise est fortement dépendante de cet actif, et comme ce prix est très instable, il faut rester constamment vigilant quant à sa valeur.

4 – British Pound Sterling (GBP)

Il s’agit d’une monnaie très appréciée par les investisseurs il y a quelques années. Sa valeur a certes diminué, mais elle reste l’une des principales devises dans lesquelles investir sur le marché Forex.

Même lorsque le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE, le GBP reste une monnaie très solide qui continue d’attirer de nombreux investisseurs conservateurs. En fait, étant donné que de nombreux commerçants ont quitté ce marché en raison de la réduction de sa rentabilité, il y a de la place pour de nouveaux commerçants prêts à l’essayer.

5 – Le dollar australien (AUD)

L’AUD occupe une place remarquable dans ce classement en raison de son économie solide et stable et également de ses relations financières positives avec un immense pays comme la Chine.

L’économie australienne comprend les exportations d’une quantité considérable de cuivre, de charbon et de fer, des actifs qui connaissent une période particulièrement rentable. Néanmoins, leur valeur est un aspect sur lequel vous devez rester au top.

6 – Le dollar canadien (CAD)

Le CAD fait partie de ces devises émergentes qui nécessitent absolument votre attention en tant que trader. Le Canada est une économie relativement solide qui dépend de ressources naturelles exportées vers plusieurs marchés.

Les fluctuations de l’offre et de la demande sont essentielles à ces transactions, mais elles laissent également place à des revenus potentiels. Et comme le Canada est sensible aux changements et aux profits de l’économie américaine, cela signifie qu’il est en bonne santé financière, ce qui est très attrayant pour les traders.

7 – Le franc suisse (CHF)

Le CHF, la monnaie officielle de la Suisse, fait partie de ces monnaies très solides et rentables mais curieusement, elle n’est pas l’une des plus populaires parmi les amateurs de Forex.

Cette situation peut s’expliquer par les subtilités de l’économie suisse. Les principaux atouts de la Suisse sont le secteur financier et bancaire, il faut donc posséder une connaissance assez avancée dans ces domaines.

8 – Le renminbi chinois (CNY)

Le « yuan chinois », comme on l’appelle également, fait partie de l’économie à la croissance la plus rapide au monde. Comme vous pouvez l’imaginer, cela peut être à la fois une bénédiction et une malédiction.

D’une part, vous pouvez rejoindre la vague montante de ce marché, mais d’autre part, vous pouvez également souffrir des fluctuations naturellement associées à ce marché.