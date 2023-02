3 raisons d’opter pour un stage en Alternance Travail-Etudes durant sa formation

Le stage est une période de mise en situation au sein d’une entreprise ou d’une structure. Il permet à l’apprenant ou l’étudiant de se perfectionner, d’apprendre.

Durant cette période déterminée, celui-ci fera l’expérience du monde professionnel ainsi que ses réalités en vue de s’améliorer et d’acquérir un certain nombre de compétences.

L’alternance quant à elle représente un contrat d’apprentissage et de professionnalisation. De plus en plus d’apprenants et d’étudiants recherchent ce genre d’opportunités en raison des nombreux avantages qu’elle présente.

Le stage en Alternance Travail-Etudes (ATE) est une option intéressante vers laquelle plusieurs personnes se tournent. Nous vous présentons ici les raisons pour lesquelles il suscite un tel engouement.

Acquérir des compétences concrètes et de l’expérience dans des domaines spécifiques

Le stage en ATE est un type de mise en situation dans le monde professionnel à travers lequel l’étudiant peut concrètement aller à la recherche de l’expérience. Lorsqu’il réussit à trouver un stage en alternance travail-études dans son domaine, il pourra développer des compétences essentielles qui lui serviront une fois dans la vie active.

C’est une approche d’apprentissage/de formation pratique qui tient compte des changements et des réels besoins du marché de l’emploi. Ce type de stage prend en compte des programmes d’étude et des domaines spécifiques. En général, il est destiné aux domaines tels que : la mécanique, l’électronique, le génie civil, la programmation, le graphisme, les réseaux et la sécurité, l’informatique, la comptabilité et la gestion, etc.

Différents paramètres sont pris en compte dans l’exécution d’un stage en ATE. On tient compte du niveau scolaire de l’étudiant et de ses objectifs professionnels. Nous distinguons alors à ce niveau trois types de stages en ATE. Il y a donc de nombreuses possibilités.

Stage en ATE Formation professionnelle

Lorsqu’il est entrepris dans le cadre d’une formation professionnelle, le stage en alternance est inclus dans les heures d’études du programme.

Sa durée varie ici selon l’entreprise et le programme d’études. En général, ce type de stage en ATE ne prolonge que très peu la durée des études de l’étudiant.

Le stage de formation professionnelle se déroule en moyenne durant deux/trois semaines. Le stagiaire alternant aura tout de même le temps de s’approprier convenablement les notions de base et les notions spécifiques en lien avant sa future profession. L’entreprise dans laquelle s’effectue ce stage n’est pas obligée de rémunérer le stagiaire sauf si elle aspire ou bénéficie du crédit d’impôt.

Stage en ATE formation collégiale et universitaire

La formation collégiale consiste à intégrer des séquences jointes en milieu scolaire et en entreprise. Grâce à cette formule, l’étudiant peut occuper un poste à plein temps et se faire accompagner dans son cursus. C’est également une option à travers laquelle celui-ci est encadré pour comprendre les exigences du monde du travail et être en mesure de les respecter.

Le stage en ATE formation collégiale occupe le 1/5ème de la durée du programme d’études de l’étudiant ; soit 20 % de la masse horaire totale. Il peut donc s’effectuer sur deux à trois mois et est soumis à validation. Enfin, retenons qu’en faisant ce choix, le stagiaire bénéficie d’une rémunération qui fait office de salaire même si dans certains cas il ne correspond qu’au salaire minimum requis.

Par ailleurs, l’ATE formation universitaire se présente sous le régime de la coop. À ce niveau, l’étudiant est appelé à suivre un calendrier spécifique. Ce calendrier alterne les périodes d’apprentissage et d’application. L’étudiant peut donc acquérir les notions théoriques à l’université et passer à la pratique au sein de l’entreprise. Pour ce fait, il participe activement à la charge de travail comme un employé.

Pour que sa participation au sein de l’entreprise se fasse concrètement ressentir, l’entreprise effectue un choix sur la base des compétences disponibles et des besoins présents. De même, le stage doit être préalablement approuvé par l’université et correspondre à un ensemble de critères.

Sa durée est variable, mais l’étudiant devra faire au moins huit semaines à raison de 35 heures par semaine au minimum sans perturber le programme préétabli des cours. Il est également rémunéré.

Gagner en confiance et renforcer ses aptitudes professionnelles et relationnelles

L’expérience professionnelle que vous aurez acquise durant votre stage en ATE vous aidera dans votre future insertion professionnelle. En effet, le contact que vous établissez avec le monde du travail vous permet d’en connaitre les bases.

C’est une occasion pour vous de prendre vos premières marques. À travers ce stage, vous aurez la possibilité de développer certaines qualités à savoir :

L’esprit d’équipe ;

La ponctualité et l’assiduité ;

La rigueur ;

L’esprit de dépassement, etc.

Toutes ces qualités vous aideront à avoir plus confiance en vous. Cela vous permettra aussi de faire valoir vos opinions et de vous distinguer au sein d’un groupe.

Mis à part cet aspect, le stage en ATE agit aussi sur vos aptitudes et capacités. Il contribue énormément au renforcement de vos aptitudes. Vous serez beaucoup plus dynamique. C’est également une solution pour vous permettre de prendre rapidement connaissance de la vision d’une entreprise surtout si vous vous y projetez. Du point de vue relationnel vous pourrez surtout apprendre des anciens et bénéficier de précieux conseils.

Développer un bon réseau professionnel

Faire un stage en alternance c’est avoir la possibilité de créer un bon réseau professionnel. Cela revient également à profiter de plusieurs opportunités si vous êtes en fin de formation. En faisant ce choix, vous pourrez être mieux positionné lorsque l’entreprise voudra procéder à des recrutements.

Ce bref temps d’insertion pourrait vous conduire à une embauche. En vous faisant connaitre par votre travail vous aurez plus de chances de trouver un emploi. Dans un autre cas, le stage en ATE vous permet d’élargir vos horizons, aller à la rencontre de plusieurs groupes de personnes et par ricochet tisser des liens. Il est intéressant d’en tirer profit pour créer un bon réseau professionnel